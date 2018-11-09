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«Россия пытается захватить новые территории Украины»
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Украина заявила о попытках России «захватить новые территории» 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Представитель Украины Игорь Прокопчук на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что Россия якобы «пытается захватить» новые территории на Украине.
«Россия вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, вновь пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка», — передает его слова УНИАН.
Он осудил желание провести в Донбассе выборы 11 ноября, назвав их «фейковыми».
Также Прокопчук обвинил Россию в препятствовании наблюдателям СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг в Донбассе.
«Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины», — заявил представитель Украины.
Между тем, украинские силовики нередко открыто заявляют о захвате территорий в Донбассе.
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