Киевским гимназистам привели в пример дивизию СС

Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев

Учащимся киевской гимназии №315 провели урок воинской доблести о деятельности дивизии СС «Галичина», которую в годы Великой Отечественной войны немцы сформировали из украинских добровольцев. На это обратил внимание глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

«Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — написал Долинский.

На своей странице в Facebook Ukrainian Military Honor объяснили причины проведения лекции об эсесовцах.

«Следует отметить, что упоминания об этом славном воинском формировании в школьной программе освещаются не должным образом. Поэтому мы решили поправить эту ситуацию. Слушателям понравилось. Продолжение следует», — говорится в сообщении.