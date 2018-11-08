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Киевским гимназистам привели в пример дивизию СС
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Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: страница Eduard Dolinsky в Facebook
Учащимся киевской гимназии №315 провели урок воинской доблести о деятельности дивизии СС «Галичина», которую в годы Великой Отечественной войны немцы сформировали из украинских добровольцев. На это обратил внимание глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
«Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — написал Долинский.
На своей странице в Facebook Ukrainian Military Honor объяснили причины проведения лекции об эсесовцах.
«Следует отметить, что упоминания об этом славном воинском формировании в школьной программе освещаются не должным образом. Поэтому мы решили поправить эту ситуацию. Слушателям понравилось. Продолжение следует», — говорится в сообщении.
За последнее время это не первый случай случай открытой пропаганды неонацистских идей на Украине. В начале ноября стало известно, что журналистка «5 канала», который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии СС «Галичина».
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