Депутаты Рады пробили новое дно

Украинские националисты из шаровар вылезают в попытках доказать: «вiльна Украiна» только и занималась столетиями, что борьбой против экспансионизма «Московии». Правда, переписывая историю, экстремисты доходят до ее пародии, видимо, этого не осознавая. Вот и очередная не великолепная семерка депутатов решила повторить, как он выразились, «подвиг предков». Тех самых запорожских казаков, что написали откровенно оскорбительное, полное едкой иронии письмо турецкому султану Мохаммеду IV.

Только на это раз депутаты обзавелись казацкими трубками (люльками), нарядились в незнакомые казакам вышиванки, да в польского покроя куньи шапки и, сделав множество селфи прямо в президиуме Верховной рады , объявили некий текст письма Путину. Помимо разного рода оскорблений, не делающих чести деятелям, считающим себя политиками, они объявляют российскому президенту, что не боятся его войска. Надо полагать, того самого, что уже четыре года безуспешно ищут на Донбассе.

Вот только вряд ли современные художники, подобно Илье Репину , решат запечатлеть эту гоп-компанию на полотне, как бы радикалы ни наряжались, опорожняя закрома киностудии. Поскольку своим примером они просто проиллюстрировали известную истину: от комедии до трагедии всего один шаг.

То самое знаменитое казацкое письмо было написано в ответ на требование султана, «владыки Блистательной Порты, брата Солнца и Луны, властелина царств, царя царей, несравненного рыцаря, никем непобедимого воина…», сдаться добровольно и без всякого сопротивления. Тот легендарный ответ нельзя привести здесь по соображениям цензуры и приличия. Казаки пародируют титулы султана, и среди таких «титулов» самыми нейтральными можно счесть «черт турецкий, проклятого черта брат и товарищ, самого люцифера секретарь». И в последних строках призывают султана поцеловать их в сами понимаете куда. Но тогда запорожцы очень серьезно рисковали. Рисковали попасть в руки турецких палачей, больших мастеров сдирания кожи с живых. Их выродившиеся потомки не рискуют фактически ничем. Даже репутацией, которая давно утрачена.

Зато среди подписантов есть, например, один из лидеров запрещенного у нас крымского меджлиса Рефат Чубаров , предки которого веками воевали с запорожцами. Но это так. Еще одна деталь, только усиливающая общий пародийный настрой.

Ну, а собственно чем такое письмишко отличается от многочисленных радикальных призывов дойти до Москвы, отнять у России Кубань, Ростовскую и Воронежские области или от предвкушения, что «Московия» вот-вот развалится и не только Крым вернет да еще и контрибуцию заплатит. Как не вспомнить классика-киевлянина: шизофрения, как и было сказано!