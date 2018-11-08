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Руслан Бортник рассказал, кому теперь принадлежит Украина
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Руслан Бортник рассказал, кому теперь принадлежит Украина 

Украина.ру + ещё 1 8 ноября 2018
Фото: Украина.ру
Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник.
«Украина прошла период, то есть перешла Рубикон, за который можно было отдать долги. При росте экономики 2-4% нам эти долги никогда не отдать», — заявил он интервью изданию Golos.ua.
По словам Бортника, МВФ и прочие финансовые доноры купили Украину за кредиты, которые были навязаны Западом.
Эксперт считает, что эти займы не нужно отдавать, а необходимо основную часть международно-гарантированных долгов реструктуризировать. То есть, перенести сроки их оплаты на 20-30-50 лет. От части же этих долгов необходимо просто отказаться.
«Так же, как и долги экс-президента Януковича, это политические долги, навязанные нам. В неконкурентных условиях нам просто вставляют пальцы в дверь, зажимают их, заставляя влезать в долги, требуя взамен политических уступок. Надо набраться смелости, подать иски в международные суды и прекращать выплаты по международным займам», — подчеркнул Бортник. Бортник.
По его словам, если привести секвестр долгов, то из нынешних заимствований у нас останется около 60%. Политолог считает, что для того, чтобы покончить с порочной практикой одалживания средств у внешних кредиторов, необходимы смелые политические лидеры, независимые от Запада. По его мнению, пока в Украине у власти будут люди, которые управляемые извне, то они на такой сценарий не пойдут. Более того, будет продолжаться наращивание долгов. «Первые визиты новый Президент и премьер будет вынужден делать ни в Брюссель и не в Вашингтон, а в офисы международных корпораций, которые де-факто купили Украину за долги», — резюмировал эксперт.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже могла бы обойтись без кредита МВФ, если бы не вынужденные выплаты по долгам в 2019 году.
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