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На Украине не смогли продать «Норд»
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На Украине не смогли продать «Норд» 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: dpsu.gov.ua
Причина заключается в том, что организатор аукциона отклонил все поданные допущенными участниками заявки.
В среду, 7 ноября, не состоялись электронные торги по продаже арестованного российского рыболовного судна «Норд». Причиной стало отсутствие допущенных участников. Об этом следует из протокола украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества», которое и занимается продажей судна.
«Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов», — говорится в сообщении.
Также известно, что всего было подано 12 заявок — все они были отклонены организатором аукциона. О причинах отклонения неизвестно.
Стартовая стоимость лота оценивалась почти в 1,63 миллиона гривен, или более, чем в 58 тысяч долларов. Само судно было построено в 1989 году в Азове.
Украинская прокуратура ранее сообщила о передаче «Норд» Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений. Как уточнили в прокуратуре, решение было принято с целью сохранения бюджетных средств, которые были выделены на содержание судна в порту «Бердянск».
Также ранее стало известно, что судовладелец захваченного Украиной крымского судна «Норд» намерен добиться возвращения сейнера через международный суд.
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