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Генштаб ВСУ опроверг отстранение военных священников
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На Украине объяснили ситуацию с отстранением военных священников 

Lenta.ru + ещё 17 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Информация о том, что военных священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстраняют от службы является недостоверной. Об этом говорится в заявлении Генштаба в Facebook.
В ведомстве рассказали, что решение по определению религиозной организации, от которой будут отбирать кандидата на должность капеллана, принимают по запросам солдат с помощью анонимного опроса.
«Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников в Вооруженных силах Украины не существует», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрит Лука (Винарчук) заявил, что Генштаб распорядился не допускать капелланов УПЦ МП во все воинские части страны еще весной 2018 года.
По его мнению, это следствие государственной политики, направленной на дискриминацию верующих и священников УПЦ в стране.
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