Украинский конвейер смерти: как считать погибших

Цифры конвейера смерти. Тысячи украинцев гибнут в гражданской войне

По самым скромным подсчетам, на сегодня в конфликте в Донбассе убиты и ранены не менее 50-60 тысяч человек

Луганском. В майские дня 2014 года, когда загремели первые бои под Славянском , ни Донбасс, ни Украина еще не знали, сколько человеческих жизней унесет эта война. Тогда казалось, что гибель даже нескольких гражданских будет невыносима, а гибель десятка-другого солдат заставит Украину одуматься и сесть за стол переговоров с Донецком

Увы, ни украинскому обществу, ни украинскому бизнесу, ни уж тем более политикам ничего не сказали десятки и сотни убитых.

Ни своих, ни чужих не жаль

Сегодня, на пятом году противостояния, ясно, что шанс сохранить жизни своих граждан у властей в Киеве был. Но они им не воспользовались ни после первого «Минска», ни после второго. Сколько жизней положил мирный Донбасс, стремясь защитить свои интересы и принципы бытия, уже известно: почти 10 тысяч мирных жителей погибли в результате обстрелов украинской артиллерии и действий авиации (на начальном этапе). Еще более 20 тысяч ранены.

И, к сожалению, нет никакой гарантии, что, пока пишутся эти строки, беда не придет еще в чей-нибудь дом в городах и посёлках на линии разграничения враждующих сторон.

Но и армию свою Украина не жалеет. Да, большинство потерь пришлось на конец лета — начало осени 2014-го, когда солдаты и офицеры ВСУ гибли в «котлах». Но и по сей день идут в украинские города и села грустные известия. Чуть не каждый день ВСУ, МВД и другие участники Операции объединенных сил, как теперь называется бывшая «антитеррористическая операция», гибнут и получают ранения.

Подсчитали — прослезились

Буквально на днях Харьковская правозащитная группа поделилась с общественностью своими непростыми подсчетами. Они выдали данные по потерям ВСУ в каждом более-менее значительном боестолкновении начиная с боев под Славянском с 12 апреля по 5 июля 2014 года, в которых, по их мнению, погибло всего 40 человек.

Правозащитники считали практически каждого человека, включая в свои списки даже пропавших без вести. То есть, надо полагать, пользовались они «сливом» из штабов украинского Министерства обороны. Относиться к ним можно и нужно осторожно.

Мы не будем, естественно, перечислять все бои с потерями, назовем только самые яркие и болезненные для ВСУ. Так, в бою за контроль границы у села Мариновка потери украинцев составили 14 человек, а в боях за Шахтерск (нынче глубокий тыл ДНР) — 35 человек, еще больше дали бои за Степановку — 48 человек записаны в безвозвратные потери.

Солидный «урожай смерти» среди украинских военных собрали бои за аэропорты Донецка и Луганска. В первом (с 26 мая 2014 по 21 января 2015 года) ВСУ оставили 175 человек убитыми и пропавшими без вести, во втором (с весны по осень 2014 г.) — 144 (считаем с десантниками, погибшими на борту сбитого ополчением военно-транспортного ИЛ-74). Но, конечно, больше всего потерь у украинской армии было в «котлах»: в Иловайском — 464, в Дебальцевском — 227, в Изварино-Должанском оперативном окружении — 55 человек погибшими и пропавшими без вести.

Цифры впечатляют, конечно. Но есть и другая, «ползучая», но оттого не менее страшная статистика. Ее цифры считаются так. Известно, что каждый день на передовой от Счастья до Широкино ВСУ теряет убитыми от 3 до 5 человек. Ну почти каждый день, поэтому примем заниженную цифру в 2 человека. Когда сообщают в сводках день за днем «погибли двое, трое, пятеро…», это не так «бьет по мозгам», но умножьте на 365 дней в году. Получится сколько? Правильно — 730 человек. Занизим потери ВСУ еще больше и согласимся на цифру 600. Мало ли? А если ее умножить еще на три последних года? Почти 2000 выходит, не так ли? Страшные цифры.

И их надо плюсовать к уже опубликованным, чтобы получить более реальную картину. А ведь есть еще в несколько раз больше раненых. И счет растет дальше.

Год назад, в октябре 2017-го, генеральный штаб Вооруженных сил Украины решился обнародовать официальные цифры своих потерь в Донбассе. Боевых потерь тогда, помнится, насчитали почти 11 тысяч человек, из них убитыми 2333 и ранеными 8377. С небоевыми потерями, среди которых все больше самострелов, убийств солдатами друг друга, смертей от пьянства, наркомании и инфекционных болезней, получалось более двадцати тысяч.

А ведь есть еще проблема дезертирства. Во второй половине четырнадцатого и весь пятнадцатый год оно в украинской армии было просто повальным, плохо учитывалось, а потому цифры разные эксперты называют разные — от 2 до 10 тысяч. В одном большинство военных аналитиков и на Украине, и вне ее сходятся: за четыре года все потери ВСУ в личном составе оцениваются в более 30 тысяч человек.

Потери республик: считаем по раненым

Говоря о потерях украинской армии, нельзя не упомянуть о потерях их противников. Точных данных по вполне понятным причинам нет. Принято считать, что за эти годы погибло в ДНР от 2000 до 2500 ополченцев и добровольцев из всех бывших стран СССР и ближнего и дальнего зарубежья. Киев называл свои цифры, но очень уж были они похожи на пропаганду: то 7, то 10, а то и вовсе 12 тысяч безвозвратных потерь.

Чтобы понять, сколько же могло погибнуть защитников Донбасса, можно прибегнуть к обычному у военных так называемому эвристическому методу. Известно, что современной войне число погибших соотносится с числом раненых в пропорции 1 к 3. Первый военный госпиталь ДНР за годы войны оказал помощь 11 тысячам бойцов. Нехитрый подсчет дает нам 3600 человек.

Но, учитывая, что почти во всех боях ВС ДНР находились в обороне, которая, в свою очередь, несет потери как минимум в половину меньшие, чем наступающие, можно согласиться с цифрой от 2 до 3 тысяч человек. То есть общие безвозвратные потери армий республик, (учитывая, что в ЛНР интенсивность боевых действий намного меньше), можно оценивать в 3-4 тысячи человек и до 15 тысяч ранеными.

Подчеркнем, что это все же неточные данные.

Остановить «счетчик смерти» просто — начать переговоры

Итак, полное нежелание официального Киева соблюдать все Минские соглашения, пренебрежение договоренностями об отводе войск, отказ от российских мирных инициатив и посредничества Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, негативное отношение Банковой даже к инициативам своих специфических союзников, гарантам «Минска», привели к тому, что в конфликте в Донбассе убиты и ранены не менее 50-60 тысяч человек. Напомним, это по самым скромным подсчетам.

Мы намеренно не приводим здесь цифр экономических и культурных, репутационных, потерь. По сравнению с утраченными человеческими жизнями все это не стоит и упоминания. Хотя, конечно, все потери в государстве, обществе связаны между собой.

Мы задаемся вопросом: неужели продолжающиеся случаи гибели украинских военнослужащих (если уж донецких военных и гражданских власти Украины вынесли за скобки) не заставят задуматься официальный Киев и сесть в итоге за стол переговоров с Донецком и Луганском?

Конечно, всем хотелось бы, чтобы это были настоящие переговоры, фактические, бронь! Но можно для начала позаботиться, чтобы хотя бы группы в Минске начали приходить к взаимным соглашениям на фоне возможных уступок, неукоснительного выполнения духа и буквы соглашений, подписанных в столице Белоруссии Минске в феврале 2015 года.