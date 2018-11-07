Украинский конвейер смерти: как считать погибших

По самым скромным подсчетам, на сегодня в конфликте в Донбассе убиты и ранены не менее 50-60 тысяч человек
В майские дня 2014 года, когда загремели первые бои под Славянском, ни Донбасс, ни Украина еще не знали, сколько человеческих жизней унесет эта война. Тогда казалось, что гибель даже нескольких гражданских будет невыносима, а гибель десятка-другого солдат заставит Украину одуматься и сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском.
Увы, ни украинскому обществу, ни украинскому бизнесу, ни уж тем более политикам ничего не сказали десятки и сотни убитых.
Ни своих, ни чужих не жаль
Сегодня, на пятом году противостояния, ясно, что шанс сохранить жизни своих граждан у властей в Киеве был. Но они им не воспользовались ни после первого «Минска», ни после второго. Сколько жизней положил мирный Донбасс, стремясь защитить свои интересы и принципы бытия, уже известно: почти 10 тысяч мирных жителей погибли в результате обстрелов украинской артиллерии и действий авиации (на начальном этапе). Еще более 20 тысяч ранены.
И, к сожалению, нет никакой гарантии, что, пока пишутся эти строки, беда не придет еще в чей-нибудь дом в городах и посёлках на линии разграничения враждующих сторон.
Но и армию свою Украина не жалеет. Да, большинство потерь пришлось на конец лета — начало осени 2014-го, когда солдаты и офицеры ВСУ гибли в «котлах». Но и по сей день идут в украинские города и села грустные известия. Чуть не каждый день ВСУ, МВД и другие участники Операции объединенных сил, как теперь называется бывшая «антитеррористическая операция», гибнут и получают ранения.
Подсчитали — прослезились
Буквально на днях Харьковская правозащитная группа поделилась с общественностью своими непростыми подсчетами. Они выдали данные по потерям ВСУ в каждом более-менее значительном боестолкновении начиная с боев под Славянском с 12 апреля по 5 июля 2014 года, в которых, по их мнению, погибло всего 40 человек.
Правозащитники считали практически каждого человека, включая в свои списки даже пропавших без вести. То есть, надо полагать, пользовались они «сливом» из штабов украинского Министерства обороны. Относиться к ним можно и нужно осторожно.
Мы не будем, естественно, перечислять все бои с потерями, назовем только самые яркие и болезненные для ВСУ. Так, в бою за контроль границы у села Мариновка потери украинцев составили 14 человек, а в боях за Шахтерск (нынче глубокий тыл ДНР) — 35 человек, еще больше дали бои за Степановку — 48 человек записаны в безвозвратные потери.
Солидный «урожай смерти» среди украинских военных собрали бои за аэропорты Донецка и Луганска. В первом (с 26 мая 2014 по 21 января 2015 года) ВСУ оставили 175 человек убитыми и пропавшими без вести, во втором (с весны по осень 2014 г.) — 144 (считаем с десантниками, погибшими на борту сбитого ополчением военно-транспортного ИЛ-74). Но, конечно, больше всего потерь у украинской армии было в «котлах»: в Иловайском — 464, в Дебальцевском — 227, в Изварино-Должанском оперативном окружении — 55 человек погибшими и пропавшими без вести.
Цифры впечатляют, конечно. Но есть и другая, «ползучая», но оттого не менее страшная статистика. Ее цифры считаются так. Известно, что каждый день на передовой от Счастья до Широкино ВСУ теряет убитыми от 3 до 5 человек. Ну почти каждый день, поэтому примем заниженную цифру в 2 человека. Когда сообщают в сводках день за днем «погибли двое, трое, пятеро…», это не так «бьет по мозгам», но умножьте на 365 дней в году. Получится сколько? Правильно — 730 человек. Занизим потери ВСУ еще больше и согласимся на цифру 600. Мало ли? А если ее умножить еще на три последних года? Почти 2000 выходит, не так ли? Страшные цифры.
И их надо плюсовать к уже опубликованным, чтобы получить более реальную картину. А ведь есть еще в несколько раз больше раненых. И счет растет дальше.
Год назад, в октябре 2017-го, генеральный штаб Вооруженных сил Украины решился обнародовать официальные цифры своих потерь в Донбассе. Боевых потерь тогда, помнится, насчитали почти 11 тысяч человек, из них убитыми 2333 и ранеными 8377. С небоевыми потерями, среди которых все больше самострелов, убийств солдатами друг друга, смертей от пьянства, наркомании и инфекционных болезней, получалось более двадцати тысяч.
А ведь есть еще проблема дезертирства. Во второй половине четырнадцатого и весь пятнадцатый год оно в украинской армии было просто повальным, плохо учитывалось, а потому цифры разные эксперты называют разные — от 2 до 10 тысяч. В одном большинство военных аналитиков и на Украине, и вне ее сходятся: за четыре года все потери ВСУ в личном составе оцениваются в более 30 тысяч человек.
Потери республик: считаем по раненым
Говоря о потерях украинской армии, нельзя не упомянуть о потерях их противников. Точных данных по вполне понятным причинам нет. Принято считать, что за эти годы погибло в ДНР от 2000 до 2500 ополченцев и добровольцев из всех бывших стран СССР и ближнего и дальнего зарубежья. Киев называл свои цифры, но очень уж были они похожи на пропаганду: то 7, то 10, а то и вовсе 12 тысяч безвозвратных потерь.
Чтобы понять, сколько же могло погибнуть защитников Донбасса, можно прибегнуть к обычному у военных так называемому эвристическому методу. Известно, что современной войне число погибших соотносится с числом раненых в пропорции 1 к 3. Первый военный госпиталь ДНР за годы войны оказал помощь 11 тысячам бойцов. Нехитрый подсчет дает нам 3600 человек.
Но, учитывая, что почти во всех боях ВС ДНР находились в обороне, которая, в свою очередь, несет потери как минимум в половину меньшие, чем наступающие, можно согласиться с цифрой от 2 до 3 тысяч человек. То есть общие безвозвратные потери армий республик, (учитывая, что в ЛНР интенсивность боевых действий намного меньше), можно оценивать в 3-4 тысячи человек и до 15 тысяч ранеными.
Подчеркнем, что это все же неточные данные.
Остановить «счетчик смерти» просто — начать переговоры
Итак, полное нежелание официального Киева соблюдать все Минские соглашения, пренебрежение договоренностями об отводе войск, отказ от российских мирных инициатив и посредничества Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, негативное отношение Банковой даже к инициативам своих специфических союзников, гарантам «Минска», привели к тому, что в конфликте в Донбассе убиты и ранены не менее 50-60 тысяч человек. Напомним, это по самым скромным подсчетам.
Мы намеренно не приводим здесь цифр экономических и культурных, репутационных, потерь. По сравнению с утраченными человеческими жизнями все это не стоит и упоминания. Хотя, конечно, все потери в государстве, обществе связаны между собой.
Мы задаемся вопросом: неужели продолжающиеся случаи гибели украинских военнослужащих (если уж донецких военных и гражданских власти Украины вынесли за скобки) не заставят задуматься официальный Киев и сесть в итоге за стол переговоров с Донецком и Луганском?
Конечно, всем хотелось бы, чтобы это были настоящие переговоры, фактические, бронь! Но можно для начала позаботиться, чтобы хотя бы группы в Минске начали приходить к взаимным соглашениям на фоне возможных уступок, неукоснительного выполнения духа и буквы соглашений, подписанных в столице Белоруссии Минске в феврале 2015 года.