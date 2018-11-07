На Украине ожидается более 40 кандидатов в президенты

ЦИК Украины спрогнозировал более 40 участников президентских выборов

Председатель украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что на предстоящих выборах президента на Украине могут принять участие более 40 кандидатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в данный момент о своем желании участвовать в президентских выборах заявили более 30 политиков. Однако, напомнила Слипачук, в выборах также примут участие "технические кандидаты".

"То есть до 40 и больше будет этих кандидатов", — заключила Слипачук.