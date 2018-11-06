«Чтобы не было сомнений»: Украина лишилась генпрокурора

Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о своей отставке в ходе выступления в Верховной раде . Это решение связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела об убийстве сотрудницы Херсонского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая была известна на Украине своими антикоррупционными расследованиями.

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко объявил о своей отставке во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве сотрудницы Херсонского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк, пишет НСН.

Причиной намерения Луценко написать заявление об увольнении являются обвинения в недобросовестном расследовании дела об убийстве Гандзюк,

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — заявил Луценко. Он призвал Раду рассмотреть вопрос об его отставке в течение этой недели.

Таким образом он удовлетворил заявленные ранее требования украинских правозащитников. Участники украинской неполитической правозащитной организации «Коалиция в защиту гражданского общества» уверены, что генпрокурор Украины и глава МВД страны Арсен Аваков «саботировали реформу правоохранительных органов».

Украинская чиновница и активистка Катерина Гандзюк скончалась 4 ноября в больнице Херсона , сообщили ее друзья на странице в фейсбуке. «Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников», — указали в посте.

После ее кончины несколько сотен человек пришли к зданию МВД Украины. Они приносили к зданию свечи и плакаты с требованием расследовать преступление.

Президент Украины Петр Порошенко , который на момент смерти активистки находился с визитом в Турции, возмутился смертью Гандзюк. Он назвал убийц «нелюдями» и призвал найти нападавших на нее, чтобы их наказать. К тому же он призвал все украинское общество «объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было покарано». Позже адвокат Маси Найем сообщил, что официальной причиной смерти Гандзюк стала полиорганная недостаточность и химические ожоги, которые она получила летом в результате нападения со стороны неизвестных.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля практически на пороге ее дома в Херсоне. Нападавшие успели скрыться с места преступления, а девушку доставили в больницу с химическими ожогами трети кожного покрова. В результате нападения она лишилась левого глаза.

Изначально уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», но позже следователи расценили действия нападавших как покушение на убийство с особой жестокостью.

Через два месяца после случившегося первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк. Двоих заключили под арест в СИЗО , еще трое находятся под домашним арестом.

В сентябре Юрий Луценко сообщил, что вероятный организатор атаки готов дать показания. Как предполагает Нацполиция, нападение на чиновницу могло быть продиктовано недовольством ее деятельностью на государственной службе. Катерина Гандзюк была советницей мэра Херсона и исполняла обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета.

Представительство ООН на Украине осудило нападение на общественную активистку и потребовало от властей страны провести расследование.

«Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине», — подчеркнули в тексте официального сообщения.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в своем твиттере призвала Украину наказать виновных в смерти украинской чиновницы, отметив, что киевские власти должны прекратить нападения на гражданское общество страны. Такое же заявление сделали и в посольстве США на Украине, о чем говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

Поддержала американскую сторону и Великобритания. Ее посол на Украине Джудит Гоф также заявила о необходимости привлечения к ответственности людей, виновных в гибели Гандзюк.

«Ужасно грустно слышать, что Екатерина Гандзюк умерла. Она боролась с ужасными травмами с мужеством и достоинством. Важно, чтобы лица, ответственные за это ужасное нападение, были привлечены к ответственности», — написала Гоф на своей странице в твиттере.