Выборы или карнавал? Музыки и хохмы добавить по вкусу

Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить

Через полгода на Украине пройдут президентские выборы, а за ними недалеко и до парламентских. Ожидалось, что главными героями на этом празднике демократии станут хорошо знакомые и даже набившие оскомину персонажи. Но украинская политика сродни неспокойному морю, которое нет-нет да и выбросит на берег нечто интересное. Вот и на этот раз появились новые и непривычные для политического ландшафта лица. Самый известный украинский музыкант и его конкурент — популярный в стране комик — имеют не только хорошие рейтинги, но и поддержку крупных олигархов. А после того как политическую карьеру на Украине сделал боксер, их претензии на успех выглядят более чем обоснованными. В конце концов актерское прошлое не помешало Рональду Рейгану стать успешным президентом США . О процессе «карнавализации» украинской политики — в материале «Ленты.ру»

Глас народа

Он стоит на сцене огромного стадиона. Сто тысяч фанатов здесь и сейчас и еще миллионы по всему миру восхищенно слушают его песни. Его творчество позволяет людям окончательно не пасть духом из-за тяжелой ситуации в стране. Он вдохновляет солдат на подвиги, выступая перед ними на передовой. Он учился в Соединенных Штатах и пользуется благосклонностью одного из наиболее влиятельных людей страны. Он хочет изменить свою страну и, кажется, знает, как это сделать. Его зовут Святослав Вакарчук . Он лидер группы «Океан Эльзы». И он один из претендентов на пост президента Украины.

Все разговоры о своих политических планах музыкант тщательно обходит стороной. Да, говорил он, до 60 процентов населения Украины вообще не могут выбрать ни одного политика, потому что просто не верят и разочаровались в них. Поэтому, дескать, политтехнологи и включают его в президентские рейтинги, чтобы демонстрировать народу наличие альтернатив.

Однако уровень поддержки музыканта говорит об обратном. Когда Вакарчук только появился в списке претендентов на пост главы государства, в мае прошлого года, его поддерживали 12 процентов всех опрошенных респондентов. Для российского избирателя это, может, звучит не очень убедительно, однако от первого места, которое тогда занимал Петр Порошенко , лидера «Океана Эльзы» отделяло менее 1 процента! По прошествии полутора лет позиции музыканта хоть и слегка ослабли, однако он по-прежнему находится в топе рейтинга с почти 5 процентами поддержки, а от выхода во второй тур его отделяет менее 3 процентов голосов. И пусть Вакарчук всячески отнекивается, однако в политике все меняется очень быстро, и кто знает, может быть, именно он — новое лицо украинской власти.

Витязь на распутье

Интереснее даже не то, пойдет ли Вакарчук в политику, в этом никто не сомневается, а то, как именно он предстанет перед украинским избирателем. Весной в стране пройдут президентские выборы, а осенью — парламентские. И тут открывается огромное поле для предвыборных маневров.

Когда о политических планах Вакарчука только-только начали говорить, эксперты полагали, что это не более чем проект администрации президента Украины. Якобы там встревожены быстрым ростом популярности Юлии Тимошенко и выводят на электоральное поле новую фигуру, которая могла бы распылить голоса ее избирателей и таким образом устранить главного конкурента на выборах в 2019 году. Эту инициативу приписывали личному политтехнологу Петра Порошенко Игорю Грыниву

Шли месяцы. Вакарчук ограничивался лишь общими заявлениями «за все хорошее», не вел предвыборной кампании, и тем не менее его рейтинг оставался стабильным, что было бы невозможно для сугубо технического кандидата. Оказалось, что украинцы действительно разочаровались в политиках старой формальности. Запрос на новое лицо и определил Вакарчук. Он не имеет сколько-нибудь существенного антирейтинга, честным и понятным образом заработал свои деньги, а уровень его узнаваемости составляет 99 процентов.

Программу развития Украины музыкант сформулировал так: создание независимого антикоррупционного суда, реформирование государственной и специальных служб, жесткая борьба с коррупцией и приватизация. К тому же он подчеркнуто украиноязычен и с самого начала конфликта в Донбассе занял сторону Украины, что добавляет ему симпатии националистов. Чем не идеальный кандидат?

Круг сторонников Вакарчука можно условно назвать майданной либеральной оппозицией, которую Порошенко оттер от власти после 2014 года. Среди его вероятных союзников называют других лидеров общественного мнения: экс-министра обороны Анатолия Гриценко , мэра Львова Андрея Садового, группу народных депутатов-еврооптимистов. Считается, что такая коалиция, если бы состоялась, при должной работе могла бы претендовать на победу на президентских и парламентских выборах.

Старший брат

То, что Вакарчук всерьез готовится пойти в политику, подтверждает и его учеба в США. Всю вторую половину 2017 года он провел за океаном, где в Стэнфорде слушал политические курсы по процедурам демократии и верховенству права. Это вкупе с мнениями опрошенных «Лентой.ру» экспертов свидетельствует о том, что на него вполне может делать ставку часть западной элиты.

На Украине, как считается, Вакарчука поддерживает Виктор Пинчук , металлургический и медийный магнат, против которого Россия недавно ввела санкции. Интересно, что в мае этого года медиагруппа StarLightMedia, принадлежащая олигарху, запустила шоу «Новые лидеры». Как следует из названия, стране должны быть представлены новые молодые общественные и политические деятели, которые станут новыми лидерами Украины. Финал шоу запланирован на конец 2018 года, как раз к началу избирательной кампании. Считается, что таким образом Пинчук раскручивает свой новый политический проект. К выборам в Раду осенью 2019 года он вполне может превратиться в новую партию с Вакарчуком во главе.

Тем более что какой-никакой опыт в украинской политике у него все же есть. Сразу после «оранжевой революции» 2004-2005 годов он избрался в Верховную Раду . Однако спустя год сложил полномочия народного депутата по собственному желанию.

Интересно, что политическому проекту Пинчука, по всей видимости, симпатизируют и за океаном. Олигарх имеет давние и тесные связи с американскими демократами, в частности семьей Клинтонов. В 2014 году газета New York Times сообщала, что начиная с 2006 года Пинчук пожертвовал в фонд семьи Клинтонов более 13 миллионов долларов. Помимо этого, Билл Клинтон регулярно посещал форум Ялтинской экономической стратегии, проводимой Пинчуком, а олигарх, в свою очередь, был гостем на вечеринке по случаю 65-летия бывшего президента.

Тем не менее против версии участия Вакарчука в предстоящей кампании играет несколько факторов. Несмотря на более чем годовую интригу с его участием в выборах, он так и не сделал какого-либо однозначного заявления о своих политических планах. Потенциальные избиратели музыканта постепенно устают от неопределенности, и их голоса перетекают к более решительным кандидатам.

Считается, что Вакарчук привык быть всенародным любимцем и очень плохо переносит критику. Стоит ему объявить о своих амбициях, как тут же на него начнут публиковать весь возможный компромат, не гнушаясь и публикацией откровенно лживых материалов. Вряд ли он будет морально готов к такому повороту. Свою роль играют и постоянные интриги внутри украинского политического класса, и его патологическая неспособность объединиться. За пять месяцев до голосования нет и намека на формирование коалиции с участием майданных либералов, лицом которой мог бы стать Вакарчук. Но даже если музыкант решит остаться в стороне от политических баталий, украинцы не останутся без ярких персонажей на политической сцене.

В каждой шутке лишь доля шутки

Главным конкурентом Вакарчука считается шоумен, комик, ведущий самого популярного юмористического шоу страны «Вечерний квартал» Владимир Зеленский . Невероятно, но факт: в данный момент он занимает вторую строчку президентского рейтинга и отстает от лидера Юлии Тимошенко на 8 процентов. И пусть уровень его поддержки (чуть более 10 процентов) не выглядит серьезным — у действующего президента Порошенко рейтинг и того ниже.

Владимир Зеленский, равно как и Вакарчук, сделал себя сам. Слава, успех, деньги — все это пришло к нему благодаря таланту и трудолюбию. Они практически ровесники, Зеленскому 40 лет, а Вакарчуку 43 года. Начав в начале 2000-х играть в КВН, Зеленский очень быстро добился успеха и запустил свое комедийное шоу. Последние годы оно выходит на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

В отличие от Вакарчука, у Зеленского практически нет политического опыта. Правда, в 2015 году на украинских телеэкранах вышел сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль. По сюжету, он простой учитель истории Василий Петрович Голобородько, который однажды во время урока в сердцах высказался о плачевной ситуации в стране.

Ученики записали его речь на видео и выложили в интернет. Ролик приобрел вирусную популярность, и так начинается политическая карьера Голобородько. По итогу он становится президентом, проживающим в обшарпанной квартире на окраине города с родителями. И при этом Голобородько искренне берется за исполнение своих предвыборных обещаний. Естественно, в нищей и неблагополучной стране такой образ стал крайне популярным, а за Зеленским в общественном сознании закрепился образ простого и честного человека, который пошел в политику просто оттого, что у него сердце за Отечество болит.

Наши люди во власти

Свой киношный образ Зеленский вполне успешно конвертирует в образ политический. В начале 2018 года партию «Слуга народа» зарегистрировал украинский Минюст . Как объяснял

Сергей Фадеичев / ТАСС // Шоумен Владимир Зеленский , он создал партию только для того, чтобы другие не пользовались успешным брендом, однако задел на будущую избирательную кампанию очевиден. Зеленский играет на настроениях украинцев. Он критиковал Порошенко за отдых на Мальдивах и посылал по известному адресу излишне ретивых сотрудников спецслужб.

Пока что вся кампания, если можно ее так назвать, строится вокруг нового сезона «Слуги народа», выход которого по странному совпадению запланирован на март 2019 года, когда в стране состоятся президентские выборы. Уже это станет мощнейшим фактором политического пиара в зависимости от того, что именно будет показано в сериале. И хотя публично Зеленский, как и Вакарчук, пока воздерживается от заявлений о своих политических амбициях, на деле все уже готово. По сообщениям источников, у комика сформирован свой предвыборный штаб. Эту информацию подтвердили «Ленте.ру» собеседники, знакомые с планами Зеленского на предстоящую предвыборную кампанию.

При этом до поры до времени работа штаба будет максимально непубличной. Зеленский, как и Вакарчук, восприимчив к критике, и любой новый вброс, скорее всего, негативно скажется на его рейтинге. По этой причине предвыборную кампанию комика планируют провести в максимально короткие сроки, чтобы у конкурентов было как можно меньше шансов очернить Зеленского. Свою роль играет и его образ. Хотя он и критиковал Россию и народные республики Донбасса, избирателями юго-востока он все же воспринимается как свой благодаря местному происхождению и русскоязычности. И ему совершенно не следует выходить в публичное политическое поле, где придется ругать Россию, поддерживать продолжение войны и ратовать за автокефалию украинской церкви. По крайней мере пока.

Однако главная болевая точка, по которой будут бить оппоненты Зеленского, — это его связь с олигархом Игорем Коломойским. Именно на телеканале последнего долгие годы выходит шоу комика. Зеленский несколько раз, пусть и в юмористической форме, поддерживал олигарха, когда у него возникали конфликты с президентом Порошенко. И теперь ведущему «Вечернего квартала» будет очень сложно объяснить, какое же он новое лицо в политике, если его двигает старый олигарх.

Коломойский сыграл очень важную роль в судьбе Украины в 2014 году, финансируя добровольческие батальоны националистов и подавив выступления оппозиции в одном из крупнейших городов страны — Днепропетровске. Однако позже у него возник конфликт с Порошенко, в ходе которого олигарх лишился поста губернатора Днепропетровской области, утратил контроль над крупнейшим банком страны «Приват» и в конце концов вынужден был покинуть Украину. Сейчас Коломойский готовится к реваншу и поддерживает политиков, способных составить конкуренцию действующей власти.

Раскольники и обновленцы

В результате президентские выборы на Украины рискуют превратиться в конкуренцию артистов и стоящих за ними олигархов. Основной электорат Вакарчука и Зеленского — это молодые люди до 40 лет. Как объясняет украинский политолог Руслан Бортник , оба артиста удовлетворяют запрос на новое лицо в политике и переток электората от одного претендента к другому составляет до 60 процентов. Эти две особенности обрекают их на борьбу друг с другом, если они все же пойдут на выборы. Ведь нужно не только завоевать симпатии избирателей, но еще мобилизовать их и заставить прийти на избирательные участки.

В настоящий момент шансы на победу у обоих артистов не превышают 30 процентов. Поэтому куда вероятнее, что президентскую кампанию они используют для других целей. Во-первых, Вакарчук и Зеленский, тесно связанные с олигархами, наверняка будут оттягивать голоса у их противников. Фактор артистов может быть использован для того, чтобы размыть электоральное поле как Тимошенко, так и Порошенко, и других возможных претендентов.

Помимо этого, само по себе участие артистов в президентской кампании, пусть и без победы, принесет им определенный электоральный капитал, что станет хорошим заделом для парламентских выборов, во время которых они могли бы завести новые партии в Раду. Однако у этого, казалось бы, безболезненного варианта есть весомый недостаток.

Появление новых лиц на президентских выборах разрушит сложившиеся предварительные договоренности между старыми политиками и поддерживающими их олигархами. Они заключаются в том, что Порошенко в 2019 году нужно убирать. Поэтому, если кампания будет проходить по инерционному сценарию, в следующем году на Украине, скорее всего, будет новый президент.

Однако если олигархи увидят, что, например, положение Тимошенко не столь крепкое и она может и не победить, договоренности с ней утратят силу, и они все же выдвинут своих артистов. Тем более что финансово-промышленные группы Пинчука и Коломойского руками Вакарчука и Зеленского вполне готовы бороться за власть в 2019 году. Интересно, что, по данным Киевского международного института социологии, в случае выхода во второй тур Тимошенко и Зеленского, комик пусть и не без труда, но обойдет Юлию Владимировну.

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Пойдут ли Вакарчук и Зеленский на президентские выборы, мы узнаем еще до конца этого года, когда официально стартует предвыборная кампания. Их выдвижение, если оно таки состоится, скорее всего, «перевернет игру» и может существенно изменить политические расклады на Украине. Однако, вероятно, олигархи, чьей поддержкой пользуются артисты, придержат их выход в большую политику до парламентских выборов 2019 года. В любом случае, начатая «карнавализация» украинской политики дает хороший эффект, а значит, останавливать ее нет смысла.