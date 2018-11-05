Становится роскошью: на Украине подорожал хлеб

По словам директора украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, сейчас хлеб становится дорогим продуктом, хотя год назад он был самым дешевым среди стран-соседей Украины

Директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что сейчас даже обычный хлеб становится дорогим продуктом для значительной части населения его страны, а после выборов президента будет новый скачок цен. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщил «ПолитНавигатор».

По его словам, считается, что на Украине производить самый дешевый хлеб не выгодно, но социальные исследования говорят о том, что у 27% жителей страны не могут позволить себе дорогой мучной продукт.

«Цена на хлеб поднимается уже два месяца. В целом наш прогноз о том, что цена вырастет на 10-12 процентов, подтверждается. Естественно, это очень больно бьет по людям», — рассказал он.

Сейчас хлеб на Украине стоит от 19,10 гривен за килограмм. Оказывается, цены на этот продукт в странах-соседях страны гораздо ниже. Например, в Литве цена на белый хлеб начинается от 13 гривен за килограмм, в Польше — от 17,80.

Дорошенко отметил, что год назад хлеб на Украине был самым дешевым среди стран-соседей Украины.