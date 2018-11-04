Ещё
Украина приступил к плану «Б» по «Северному потоку-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке

Украина приступил к плану «Б» по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru + ещё 26 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Украинский «Нафтогаз» приступил к выполнению плану «Б» в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор компании Юрий Витренко.
Он отметил, что «Северный поток-2» будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает проект. Существует вероятность, что транзит газа через территорию Украины может полностью остановиться, добавил Витренко.
По словам топ-менеджера, «Нафтогаз» взялся за реализацию запасного плана. «Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года», — сказал Витренко. Он подчеркнул, что это все же резервный вариант. А план «А» — сохранить транзит.
О том, что у Киева есть план «Б» на случай запуска «Северного потока-2», Юрий Витренко заявлял в начале октября. Он отмечал, что Украина подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.
Последние новости
Коалиция США ударила по Сирии Загитова продолжила побеждать Выбрана новая «Мисс Земля»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину279
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке31
СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования дознавателя237
Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины102
ЧП в Москве, есть жертвы25
Видео
12:24
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину
В мире Политика
00:07
Падение метеора в США попало на видео
Наука Наука и техника
00:58
Киев нашел причину потери Крыма
В мире Статьи
02:12
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке
Происшествия Другое
00:51
Васильева сделала заявление после инцидента в метро
Шоу-бизнес
03:55
Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины
Украина В мире
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:30
СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования дознавателя
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение