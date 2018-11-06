«План Б» Украины выпотрошит из «Газпрома» $12 миллиардов

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации «плана Б» в связи со строительством «Северного потока-2». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, «план А» заключался в сохранении транзита российского газа через Украину. Резервный же «план Б» исходит из того, что на транзите придется поставить крест, и сводится к «компенсации» убытков из-за отказа «Газпрома» от продления контракта после 2019 года.

«Стратегическое видение — оно простое, но не очень позитивное: будет построен «Северный поток-2» Очень большие шансы, что он будет построен. Если это произойдет, высока вероятность, что транзита газа через территорию Украины не будет вообще», — признал Витренко.

Он также отметил, что у Киева нет гарантий со стороны Европы по поводу сохранения транзита. «Правительство Германии поддерживает этот проект, многие европейские компании, к сожалению, благодаря прямой коррупции поддерживают этот проект», — заявил Витренко. Он добавил, что ничего не знает об обещаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель сохранить транзит российского газа через Украину. «Что значит обещания? У нас нет никакого подписанного контракта. Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий», — сказал топ-менеджер.

Заметим, страны Европы действительно выступали за то, чтобы транзит газа через Украину был сохранен. Так, 17 июля в Берлине представители Москвы , Киева и Брюсселя обсуждали заключение мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также судьбу транзита через Украину после 2019 года.

По итогам встречи было принято решение заключить новый контракт о транзите, исполнением которого должна заняться новая компания, обслуживающая ГТС Украины. Однако уже через несколько часов после этого заявления, сделанного представителем ЕС Марошем Шефчовичем, сам же «Нафтогаз» объявил, что данный сценарий «не является достижимым».

И вот теперь украинский концерн пытается делать хорошую мину при плохой игре — рассказывает об «успехах» в реализации «плана Б».

«Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически начался. Мы требуем более $12 млрд, из которых $10 млрд — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины», — сказал Витренко.

Напомним, об иске против «Газпрома» в Международный арбитраж главный исполнительный директор «Нафтогаза» сообщил 5 октября. По его мнению, $12 млрд отражают «компенсацию ущерба, который понесет Украина» в случае постройки «Северного потока-2». Витренко тогда отмечал, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или ее неиспользования». Заметим: действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 году. Почему после этого «Газпром» должен нести ответственность за простой украинской ГТС — вопрос за пределами здравого коммерческого смысла. Но, видимо, авторов «плана Б» это не смущает.

Как в реальности выглядят шансы Киева сохранить транзит, или получить «компенсацию» за его сокращение?

— Европейские суды по искам к «Газпрому» принимают странные решения, и каким будет решение по компенсациям, которых требует «Нафтогаз» — заранее не угадаешь, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов . — На деле, Россия и Евросоюз сходятся в том, что гарантированные объемы газа через украинскую территорию должны идти и после 2019 года. Вопрос только в конкретной величине этих объемов, и в тарифной ставке за транзит.

Сейчас достраиваются «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Когда в 2020-м заработают эти обходные маршруты, объем украинского транзита может сократиться с нынешних 100 млрд кубометров в год вплоть до 15 млрд кубов.

Для Киева в такой ситуации ключевым становится следующий момент. «Труба» была спроектирована и построена как единая система — и для транзита, и для внутренних потребностей. Если транзит станет незначительным, украинские власти будут вынуждены отключать часть пустующих транзитных мощностей. В этом случае им автоматически придется отключать от газа и часть своих потребителей. В Киеве такого сценария очень боятся.

Чтобы потребители получали газ, ГТС необходимо существенно модернизировать — переподключать отдельные участки газопроводов. А для этого нужны серьезные деньги.

Вот Витренко и подает сигнал Запалу: нам нужны деньги, и если мы получим компенсацию с «Газпрома», то потратим ее на модернизацию ГТС.

«СП»: — Запад примет этот сигнал во внимание?

— Сильно в этом сомневаюсь. Но, разумеется, иск о компенсациях может стать для Киева дополнительным элементом торга с Москвой по объему транзита.

«СП»: — Киев мог бы закрыть вопрос о модернизации ГТС, если бы согласился на создание российско-украинско-европейского газового консорциума, в собственность которого перешла бы «труба». Почему же он сорвал трехсторонние переговоры в Берлине по этому вопросу?

— В Киеве считают, что собственником ГТС по-прежнему должно выступать украинское государство. И сейчас Киев предлагает привлечь западных инвесторов в компанию, которая будет только управлять ГТС, но не владеть системой.

На практике, невозможно рассчитывать, что иностранные инвесторы будут вкладываться в предприятие, которое им не принадлежит.

«СП»: — Когда ситуация с украинским транзитом прояснится?

— Думаю, к концу 2019 года. К этому сроку стороны будут просто вынуждены подписать новый транзитный контракт. И здесь многое будет зависеть от потребностей Европы — насколько она станет наращивать закупки российского газа. Украинская «труба» будет играть роль дополнительного канала поставок на европейском направлении. Этот канал может быть востребованным зимой, когда объемы экспорта газа из России резко возрастают.

МИД РФ — Украина не хочет привлекать европейских инвесторов, пойдя на приватизацию ГТС, по чисто политическим причинам, — считает экс-директор информационного офиса Совета Европы , преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО Николай Топорнин . — ГТС не просто курица, которая несет Киеву золотые яйца в виде платы за транзит. С точки зрения политики, это еще и инструмент влияния, и очень серьезный.

Пока через территорию Украины идут экспортные поставки газа в Европу, Россия не заинтересована в полном развале «незалежной». С другой стороны, Киев при таком раскладе получает возможность интерпретировать эти поставки как практически незаменимую помощь Евросоюзу со стороны Украины.

Получается, Киеву принципиально важно оставаться собственником «трубы». Только в этом случае украинские власти могут конструировать внешнюю политику. Если «труба» перестанет Киеву принадлежать, его пожеланий и намерений никто и спрашивать не станет.

«СП»: — Какой объем транзита через Украину, после ввода в строй «Северного потока-2», хотела бы оставить Европа?

Ангела Меркель — уходящий канцлер. И кто бы ей ни пришел на смену, позиция Берлина в отношении Москвы, я считаю, станет более жесткой. Это означает, в перспективе Германия — в рамках антироссийских санкций — может пойти на искусственное ограничение по загрузке «Северного потока-2». Как раз с тем, чтобы сохранить больший объем транзита через Украину.

По оценкам экспертов, европейцы хотели бы сохранить украинский транзит на уровне 30-35 млрд кубометров в год. Это больше, чем те 15 млрд кубов транзита, которые готов сохранить «Газпром», но втрое меньше, чем объемы прокачки сейчас.

Сегодня за транзит газа Киев получает $3 млрд Стало быть, в случае указанного сокращения объемов бюджет Украины будет терять по $2 млрд в год — причем, буквально на пустом месте.

Киев эту перспективу прекрасно видит, и пытается любым способом восполнить эти выпадающие доходы. Например, попытавшись отсудить у «Газпрома» «компенсации» в международном арбитраже.

«СП»: — Международный арбитраж может удовлетворить иск «Нафтогаза» на $12 млрд?

— Арбитраж руководствуется не подсчетами украинской стороны, а юридическими нормативами. Пока же вообще неясно, сколько и за какие транзитные объемы «Газпром» будет платить «Нафтогазу» после 2019 года. В такой ситуации дело решается не в суде, а за столом переговоров.

На мой взгляд, «план Б» Витренко говорит лишь об одном: Киев сильно беспокоит перспектива потери $2 млрд — для украинской экономики это очень много. Особенно в ситуации, когда внешний долг страны растет как снежный ком. По сути, Киев играет ва-банк, подавая иски против «Газпрома», поскольку проигрыш в суде поставит Украину на грань дефолта.

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