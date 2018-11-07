«Нафтогаз» требует через суд компенсацию с правительства Украины в размере $236 млн

Как указано в материалах дела, в октябре «Нафтогаз» обратился в Хозсуд с иском к правительству о возмещении ущерба в размере 6,634 млрд гривен в связи с тем, что в четвертом квартале 2015 года кабинет министров отказался «создать механизм и источники компенсации выполнения НАК специальных обязательств по поставкам газа (ПСО)». Компания обосновывает иск тем, что «правительство своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа», нанес НАК ущерб на такую сумму.