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«Нафтогаз» требует через суд компенсацию с правительства Украины в размере $236 млн
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«Нафтогаз» требует через суд компенсацию с правительства Украины в размере $236 млн 

ТАСС + ещё 38 32 минуты назад
Фото: Свободная пресса
КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» просит Хозяйственный суд Киева взыскать с украинского правительства компенсацию в размере более 6,6 млрд гривен ($236 млн) в связи с поставками газа населению по ценам ниже рыночных. Об этом говорится в определении суда.
Как указано в материалах дела, в октябре «Нафтогаз» обратился в Хозсуд с иском к правительству о возмещении ущерба в размере 6,634 млрд гривен в связи с тем, что в четвертом квартале 2015 года кабинет министров отказался «создать механизм и источники компенсации выполнения НАК специальных обязательств по поставкам газа (ПСО)». Компания обосновывает иск тем, что «правительство своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа», нанес НАК ущерб на такую сумму.
На Украине тарифы на газ для населения и компаний тепловой энергетики установлены на уровне ниже рыночных. При этом правительство периодически пересматривает цены на газ в сторону повышения. Последний раз правительство 19 октября приняло решение с 1 ноября 2018 года повысить цену на газ для населения на 23,5%, чтобы получить очередной кредит МВФ. При этом фонд требовал поднять цену на газ на 60%.
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