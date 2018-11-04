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Украина промахнулась с ответом на санкции РФ
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Украина промахнулась с ответом на российские санкции 

Lenta.ru 1 час назад
Среди членов экипажа арестованного украинскими властями в Мариуполе сухогруза есть всего один гражданин России, большая часть команды — украинцы, а само судно принадлежит голландской компании. Об этом сообщает «Таймер».
Как отмечается, россиянином среди всей команды сухогруза Comet является только второй помощник капитана. Сам же капитан — гражданин Украины.
Владельцем Comet является компания из Нидерландов, судно ходит под флагом Либерии и находится в управлении сингапурской компании.
Груз, находящийся на судне, предназначался для бельгийской компании и транспортировался в режиме free-on-board. «Таймер» указывает, что груз фактически перешел в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки — тогда же получатель расплатился с поставщиком, после чего дальнейшая доставка груза перешла под его ответственность.
Источники издания в правоохранительных органах Украины полагают, что в ближайшее время судно будет без лишнего шума освобождено украинскими властями, поскольку киевские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которые якобы и произвели металл, обнаруженный на борту Comet.
Об аресте сухогруза в порту Мариуполя 1 ноября заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«В порту Мариуполя арестовано свыше 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил он.
По словам Луценко, арест стал ответом на российский санкционный список против украинских граждан.
Ранее в тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.
Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.
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