Сами себя высекли: Киев арестовал сухогруз с украинцами

Сами себя высекли: почти весь экипаж арестованного Киевом сухогруза оказался украинским

Cухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин — второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины

Первого ноября киевские власти арестовали в порту Мариуполя «российский» сухогруз, на котором перевозился произведенный в самопровозглашенной ДНР металл. Однако выяснилось, что почти весь экипаж судна имеет украинское гражданство.

Как сообщает «Таймер», сухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин — второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины.

«Наказать» ДНР у киевских властей также не вышло. Выяснилось, что груз на судне принадлежал Бельгии, причем он перевозился в режиме «free on board». Это означает, что формально груз стал собственностью получается в момент доставки в порт загрузки, тогда же прошла и оплата. Таким образом, задержанием данного судна Украина навредила только Бельгии и себе самой.