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Сами себя высекли: Киев арестовал сухогруз с украинцами
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Сами себя высекли: почти весь экипаж арестованного Киевом сухогруза оказался украинским 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: Facebook
Cухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин — второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины.
Первого ноября киевские власти арестовали в порту Мариуполя «российский» сухогруз, на котором перевозился произведенный в самопровозглашенной ДНР металл. Однако выяснилось, что почти весь экипаж судна имеет украинское гражданство.
Как сообщает «Таймер», сухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин — второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины.
«Наказать» ДНР у киевских властей также не вышло. Выяснилось, что груз на судне принадлежал Бельгии, причем он перевозился в режиме «free on board». Это означает, что формально груз стал собственностью получается в момент доставки в порт загрузки, тогда же прошла и оплата. Таким образом, задержанием данного судна Украина навредила только Бельгии и себе самой.
Об аресте сухогруза ранее с пафосом объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он назвал задержание «нашим ответом санкциям» и заявил, что груз металла на борту якобы произведен на «захваченном оккупантами заводе».
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