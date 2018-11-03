Порошенко обвинили в попытках переписать историю

Историк обвинил Порошенко в попытках переписать историю

По словам Широкорада, украинский лидер делает вид, что знает историю, но на самом деле это не так. Он напомнил, что отрядам русской армии, которыми руководил Александр Меншиков , было некогда надолго задерживаться в Батурине и устраивать там, как выразился Порошенко, «кровавую бойню». Причиной тому была близость войск Карла XII, которые могли присоединиться к предателю-гетману.

Он уточнил, что сразу после атаки русские поспешили присоединиться к основным силам Петра I и даже не стали забирать с собой часть военной экипировки, передает РЕН ТВ

«Меншиков не мог задерживаться. Ему некогда было кого-то казнить. Русские драгуны, по сути, бежали обратно. При этом медные пушки Мазепы они забрали с собой, а все чугунные пушки, тяжелые, утопили. Так где у них было время устраивать какие-то дикие казни? » — заявил историк.

Заявление Порошенко историк назвал очередной попыткой переписать историю.

В пятницу на всей территории Украины был объявлен траур в связи с событиями 1708 года, когда по приказу Петра Первого после предательства гетмана Ивана Мазепы был сожжен город Батурин.