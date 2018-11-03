Писатель объяснил «странную любовь» украинцев к России

Украинский сценарист и публицист Андрей Кокотюха пояснил, почему миллионы соотечественников продолжают хорошо относиться к России . По его словам, «странная любовь» украинцев к соседней стране держится на русских классиках — Пушкине, Толстом, Достоевском, Чехове, а также на советских фильмах.

«Как минимум десять миллионов не только взрослых, но и детей. Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать. Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов», — отмечает Кокотюха в колонке для издания «Новое время».

Как ранее писал News.ru, украинцы в последнее время стали заметно лучше относиться к России и её гражданам. Изменение настроений совпало с относительным затишьем боевых действий в Донбассе. При этом россияне не склонны отвечать соседям взаимностью и сохраняют высокую степень недоверия к жителям Украины.