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Попала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмар
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Попала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмар (Главред, Украина) 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Период спокойствия в Беларуси закончился. Впереди — жесткая борьба за нее между Россией и США.
После того, как Россия приступила к экономическому удушению Беларуси, с целью подчинения Александра Лукашенко внешнеполитической линии Путина, можно было бы ожидать, что Батька бросится искать поддержку в США.
Так это и случилось! Причем оперативность и демонстрация Лукашенко своей независимой от России линии впечатляет.
На днях в Минск прибыла делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.
Митчелл — это известный антироссийский ястреб, выступающий за жесткую линию доминирования США над Европой. Митчелл — это человек, который сменил хорошо известную украинцам Викторию Нуланд. Ту самую раздатчицу печенек на майдане и ту самую, которая пролоббировала назначение конченного коррупционера Яценюка и его дружков в правительство и тем самым сразу же дискредитировала результаты майдана и лишила украинцев всяких перспектив на реформы. До сих пор отхаркиваемся!
А вот холодная, зловещая цитата из официального сообщения МИД Беларуси:
«В тот же день помощник госсекретаря США возложил цветы к памятнику Янке Купале и заявил, что ценит его видение беларусов как суверенной и независимой нации».
Уж кому, как не нам понимать, как все это начинается.
Период спокойствия в Беларуси закончился. Впереди — жесткая борьба за нее между Россией и США. Другими словами — повторение истории Украины.
В краткосрочной перспективе победит Россия, в долгосрочной — США. Для Лукашенко эта борьба закончится плачевно. В лучшем случае он будет мирно смещен в результате заговора собственных спецслужб, а в худшем…
А белорусов будет ждать кошмар. Сейчас у них нет демократии, но есть стабильность и уровень жизни в 2.5 раза выше, чем в Украине. Вскоре у них не будет стабильности и уровень жизни станет в 2 раза ниже, чем в Украине, а…. демократия так и не появится. Как она не появилась и в Украине. Демократия не появляется оттого, что вы попали в мясорубку между двумя геополитическими центрами.
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