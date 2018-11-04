Попала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмар (Главред, Украина)

США. Период спокойствия в Беларуси закончился. Впереди — жесткая борьба за нее между Россией

После того, как Россия приступила к экономическому удушению Беларуси, с целью подчинения Александра Лукашенко внешнеполитической линии Путина, можно было бы ожидать, что Батька бросится искать поддержку в США.

Так это и случилось! Причем оперативность и демонстрация Лукашенко своей независимой от России линии впечатляет.

На днях в Минск прибыла делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Митчелл — это известный антироссийский ястреб, выступающий за жесткую линию доминирования США над Европой. Митчелл — это человек, который сменил хорошо известную украинцам Викторию Нуланд . Ту самую раздатчицу печенек на майдане и ту самую, которая пролоббировала назначение конченного коррупционера Яценюка и его дружков в правительство и тем самым сразу же дискредитировала результаты майдана и лишила украинцев всяких перспектив на реформы. До сих пор отхаркиваемся!

А вот холодная, зловещая цитата из официального сообщения МИД Беларуси:

«В тот же день помощник госсекретаря США возложил цветы к памятнику Янке Купале и заявил, что ценит его видение беларусов как суверенной и независимой нации».

Уж кому, как не нам понимать, как все это начинается.

Период спокойствия в Беларуси закончился. Впереди — жесткая борьба за нее между Россией и США. Другими словами — повторение истории Украины.

В краткосрочной перспективе победит Россия, в долгосрочной — США. Для Лукашенко эта борьба закончится плачевно. В лучшем случае он будет мирно смещен в результате заговора собственных спецслужб, а в худшем…

А белорусов будет ждать кошмар. Сейчас у них нет демократии, но есть стабильность и уровень жизни в 2.5 раза выше, чем в Украине. Вскоре у них не будет стабильности и уровень жизни станет в 2 раза ниже, чем в Украине, а…. демократия так и не появится. Как она не появилась и в Украине. Демократия не появляется оттого, что вы попали в мясорубку между двумя геополитическими центрами.