«Украина воевала с Петром I»: в стране был объявлен траур

На Украине объявили траур из-за «войны с Петром I»

Президент Украины Петр Порошенко почтил память подчинявшихся гетману Ивану Мазепе казаков, погибших при взятии Батурина 310 лет назад. Глава государства провел параллель между эпизодом Северной войны и современным конфликтом России и Украины, назвав свою страну «щитом», который оберегает Европу от «болезненных планов Кремля». 2 ноября было объявлено на Украине днем траура.

На Украине прошел день памяти казаков, погибших при взятии города Батурина русскими войсками 2 ноября (13 по новому стилю) 1708 года. В российской историографии эти события считаются мелким эпизодом Северной войны (1700-1721), которую Петр I вел с королем Швеции Карлом XII за гегемонию на Балтийском море и вообще в регионе. Совсем другое значение битва 310-летней давности приобрела в современном украинском государстве, где на уровне кабинета министров было установлено официальное название — «Батуринская трагедия». Также издания соседней страны применяют словосочетание «Резня в Батурине ».

Проходной эпизод приобрел диаметрально противоположные трактовки из-за фигуры лидера казаков Ивана Мазепы, который в России считается одним из главных злодеев-предателей в истории, а на современной Украине почитается в качестве национального героя и борца с «ярмом Москвы ». Еще находясь на службе Петра I, но уже тайно сговорившись с Карлом XII, гетман пообещал своему новому союзнику комфортную зимовку в Батурине (сегодня — 2,5-тысячный город в Черниговской области), где располагалась его резиденция, хватало запасов продовольствия и снарядов для пушек.

Чтобы пресечь укоренение противника в опасной близости от российских границ, отряд под командованием ближайшего сподвижника царя Александра Меншикова выдвинулся на Батурин с целью сорвать планы шведов и усмирить вышедших из повиновения казаков.

Состоялись переговоры, закончившиеся безрезультатно, а затем последовал штурм. По одной из версий, город пал после двухчасового ожесточенного боя, а большинство его защитников были истреблены. Начальник гарнизона Батурина, мазепинский соратник Дмитрий Чечель пытался бежать прямо во время осады, но был пойман и доставлен в ставку Петра I в Глухове. По одним данным, полковнику отрубили голову, по другим — колесовали.

После разгрома городка русские войска отступили, забрав с собой захваченную артиллерию и разрушив оборонительные укрепления, чтобы не допустить их использования шведами. Дворец Мазепы и другие административные постройки были сожжены. Число убитых казаков и членов их семей оценивается разными историками в цифру от 5 до 15 тыс. человек. У Меншикова погибли до 3 тыс. воинов.

У некоторых авторов, описывавших события в Батурине годы спустя, имелись сообщения о жестоких зверствах, якобы учиненных русскими солдатами в отношении гарнизона и мирных жителей города. Однако как было на самом деле, сказать наверняка очень сложно. События, связанные с этой битвой, с самого начала были чрезмерно политизированы. Зачастую история умышленно искажалась в зависимости от интересов той стороны, которой симпатизировал автор.

Украинский президент Петр Порошенко в день 310-летней годовщины битвы за Батурин провел параллель между теми далекими событиями и современным конфликтом с Россией, заявив, что Москва «продолжает орудовать своими „проверенными методами“ — коварной агрессией и жестокостью».

По мнению главы государства, «Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля». В своем послании Порошенко не избегал острых выражений, в частности, назвав русскую армию «московской ордой.

»Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только лишь за одно их желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу, — написано в посте на странице Порошенко в Facebook. — Жертвами резни в Батурине стали около 15 тыс. человек — московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останется в нашей памяти, памяти всего народа».

Согласно данным оппозиционно настроенного украинского портала strana.ua, 2 ноября по всей стране был объявлен траур, в радиоэфирах не звучала развлекательная музыка, а на экранах телеканалов помещалась траурная свечка. В полдень по всей стране была объявлена минута молчания.

«Уничтожение Батурина московскими войсками стало только началом кровавых преступлений, совершенных россиянами, — очень скоро волна террора захлестнула всю северную Украину», — сказано в обращении Верховной рады.

По наблюдению издания, власти выбирают для проведения скорбных мероприятий исключительно эпизоды, «связанные с Москвой».

«Траур установлен по всей Украине, хоть дата и не слишком круглая — да и откровенно далекая от современных украинцев. Примерно как разорение Киева татарами в пятнадцатом веке или еще раньше — половцами», — подчеркивается в материале.

Впрочем, другие издания, поддерживающие курс действующей власти, настроены к русской армии начала XVIII века и конкретно к отряду Меншикова крайне враждебно. На десятках ресурсов приводятся описания злодеяний «московитов».

«Когда российский военный корпус Петра I коварно ворвался в украинскую гетманскую столицу, 5 тысяч казаков защищали город от 20-тысячной армии», — утверждает «Канал 24». Если верить источнику, ежегодно 13 ноября в Батурине проводятся перезахоронения погибших в XVIII веке украинцев.

На сайте Украинского института национальной памяти, который ведает вопросами официальной истории страны, сообщений о проведении официальных траурных мероприятиях в память о Батурине не размещено.