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Эксперты МВФ 4 ноября прибудут на Украину
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Эксперты МВФ 4 ноября прибудут на Украину 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Команда экспертов Международного валютного фонда (МВФ) посетит на следующей неделе Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.
Об этом информирует УНН со ссылкой на постпреда организации на Украине Йосту Люнгмана.
«По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договорённости на уровне миссии Фонда», — сказал он.
Ранее стало известно, что МВФ выделит Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования.
Послы стран G7 поддержали новое соглашение «стендбай» между Украиной и организацией.
20 октября спикер Рады Андрей Парубий назвал неизбежным повышение цен на газ для украинцев, поскольку от этого зависит финансовая поддержка со стороны МВФ.
Эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал ФАН повышение цен на газ.
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