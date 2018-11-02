На Украине буровые станки назовут в честь Мазепы и Бандеры

Степана Бандеры Украинская компания «Укргазвыдобування» заявила, что по итогам проведённого среди своих сотрудников конкурса на названия приобретаемых новых буровых станков, назовёт их, в частности, именами Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«У нас появилась такая гипотеза: если дать новым буровым название в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу Родину, то скорость бурения вырастет ещё в несколько раз», — отметили в компании.

В «Укргазвыдобування» добавили, что до конца 2018 года ожидается поступление восьми новых буровых станков. Данное оборудование также буду приобретать и в 2019 году.

«Пётр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даныло, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны!» — указывается в заявлении.

19 октября правительство Украины одобрило повышение цен на газ для украинцев на 23,5% с 1 ноября.