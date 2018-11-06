«Здесь была Ангела». А зачем?

Зачем приезжала? Сможет ли Меркель самой себе ответить на этот вопрос?

Визит фрау канцлерин в Киев получился настолько блеклым и бесцветным, что сама по себе сложившаяся из полутонов и мягких переходов от одного оттенка серого к другому палитра пребывания Ангелы Меркель в украинской столице вызывает даже некоторое удивление

Ведь можно было программу мероприятий построить так, что она внешнему наблюдателю казалась, может быть, и не слишком прорывной, но хотя бы предполагающей перспективное сотрудничество между странами. Но нет, германская сторона не приложила ни малейших усилий для того, чтобы внести в повестку какие-нибудь рамочные соглашения о развитии взаимодействия в области бизнеса или гуманитарных связей. Впрочем, последнее все же присутствовало, но в столь скромном объеме, что не заслуживает серьезного упоминания.

Так, на пресс-конференции глава немецкого правительства сказала, что Германия выделит средства на науку:

«Мы будем создавать центр передового опыта на сумму 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу, но также могли делать замечательную работу».

Сумма, о которой идет речь, настолько скромна, что, мне кажется, называя ее, госпожа Меркель прикладывала все усилия, чтобы не залиться краской. Два миллиона евро точно не помогут украинской науке, вернее тому, что от нее осталось. Если осталось.

Кроме того, канцлер ФРГ сообщила, что ее правительство направит 75 млн евро для поддержки переселенцев с Востока Украины. Это чуть более весомый вклад в решение украинских проблем, но он не является какой-то новой инициативой. Немецкая программа помощи перемещенным лицам на Украине действует с 2014 года, и выделенные средства — это лишь очередной плановый трансфер.

Что касается всего остального, то не было сказано ничего, что не звучало бы уже раньше и по многу раз. Крым , Донбасс, военные действия, санкции против России — позиция Германии по всем этим вопросам не претерпела ни малейших изменений. Немецкое руководство выступает за территориальную целостность Украины, осуждает аннексию Крыма, настаивает на исполнении Минских соглашений и не намерено ослаблять санкционного давления на Россию, которая, по версии германской стороны, несет ответственность за обострения в зоне конфликта.

Все это ровно в тех же самых выражениях было сказано не один десяток раз. И во время наездов Петра Порошенко в Берлин, и на различных международных площадках. Нужно ли было ехать в Киев, чтобы поведать городу и миру о вещах, давно известных и в некоторых случаях очевидных?

Единственным новшеством, хотя и предельно предсказуемым, можно считать позицию Ангелы Меркель по поводу выборов в республиках Донбасса, которые пройдут в следующее воскресенье. Она их считает незаконными и нарушающими Минские соглашения. Какая неожиданность, правда?! Никто ведь даже не предполагал, что госпожа канцлер так выскажется! Особенно после того, как многие западные политики и организации выразили свою обеспокоенность ситуацией и призвали ДНР и ЛНР отказаться от проведения голосования.

Впрочем, есть вероятность, что за закрытыми дверями (а Порошенко и Меркель встречались тет-а-тет) и были сделаны какие-то фантастические обобщения, — просто нам об этом не рассказали. Но вероятность этого ничтожно мала. Принимающей стороне нечего предложить Германии, кроме традиционных, подобных вышиванке, изделий местных умельцев. Главное из них — это резная фигурка пьяного медведя с балалайкой, у основания которой, чтобы не оставалось сомнений, что она символизирует, выбита надпись «Во всем виноваты русские и Путин». Но сувенирная лавка, где таких чудес видимо-невидимо пользуется все меньшей популярностью у европейских гостей, хотя по инерции они продолжают согласно кивать головами, когда им преподносят такие сомнительные подарки.

Наиболее любопытной вышла та часть визита, которая была посвящена знакомству Меркель с лидерами оппозиционных фракций. Но не потому, что оппозиция порочила имя президента, а из-за всплывшей по ходу беседы темы «Северного потока-2». Киевские ребята изменили бы сами себе, если бы отказались сыпануть добрую пригоршню соли на собственную незаживающую рану. Спикер рады Андрей Парубий заявил о том, что и для Украины, и для Европы строительство альтернативного маршрута для доставки российского газа представляет огромную угрозу, с чем Меркель дипломатично не согласилась. То есть Киеву в мягкой форме вновь посоветовали заткнуться и не беспокоить европейское начальство своими бредовыми страхами.

Отдельный вклад глава немецкого правительства внесла и в благосостояние украинских граждан. Она призвала отказаться от поголовных субсидий, которые уже давно не поголовные, а, напротив, ужатые до минимума. Таким образом, она как бы косвенно поддержала сокращение объема субсидирования и без того ввергнутого ценами на газ в кромешную нищету населения.

Ну вот, собственно, и все. Весь визит уместился на двух страницах, и я подозреваю, что слов мною сказано больше, чем он заслуживал. Особую осеннюю атмосферу этой череде бледных мероприятий придает то обстоятельство, что на родине Ангелу Меркель настигла «унылая пора, очей очарованье». Она анонсировала свой уход из политики после завершения срока правления и покинула пост главы собственной партии ХДС, взяв на себя часть ответственности за провал на региональных выборах.

Украина с ее революцией, войной, Минскими соглашениями не добавила фрау канцлерин политических очков. Напротив, в Европе, в том числе и в Германии, к украинскому беспорядку относятся все более скептически. Может быть, именно поэтому Меркель не видела никакого особого смысла в попытках разнообразить и улучшить программу визита. Никакого жгучего интереса к украинским делам высокопоставленная гостья явно не испытывала.