Без церемоний: Меркель на Украине

Визит канцлера Меркель на Украину — очередная внешнеполитическая акция, на которую Москва смотрит с небезосновательным скепсисом, пишет Александер Ной в Junge Welt ( Германия ). Канцлер стремится закрепить влияние немецкой политики и интересы немецкого капитала на Украине, хотя первую скрипку там все равно играют США . Но режим «шоколадного короля» Порошенко уже исчерпал себя.

В то время как североатлантический альянс на прошлой неделе, провоцируя Россию , начал масштабные учения на севере Европы, на которые один только бундесвер отправил пятую часть своих военных, канцлер «до востребования» Ангела Меркель поехала на Украину. То есть, проводится очередная внешнеполитическая акция за последние дни, которая Москвой рассматривается с небезосновательным скепсисом. На Украине Меркель встретится с Петром Порошенко, президентом «до востребования». Своим визитом в Киев канцлер стремится закрепить влияние немецкой политики и интересы немецкого капитала на Украине, совершившей прозападный поворот в 2014 году. Участие федерального правительства в смене режима, осуществленной при поддержке извне, было не напрасно. Но все же ЕС , где доминирующая роль отводится Германии, в стране на Днепре играет не первую скрипку, а лишь вторую. Поскольку без согласия представителей США в украинской внутренней и внешней политике ничего не происходит.

Марионеточный режим Порошенко в политическом плане исчерпал себя. Необходима стабилизация антироссийской Украины. Это осложняется тем, что экономическая ситуация на Украине намного хуже, чем она была до Майдана. Это связано не только с маниакальной русофобской политикой Киева, направленной на разрыв многовековых связей между украинцами и россиянами, в том числе и экономическими. Сильный удар был нанесен и соглашением об ассоциации с ЕС и предписаниями МВФ о сокращении и приватизации. Украина должна была открыть свой рынок для товаров ЕС, что повлекло за собой ожидаемые последствия. Растущая нужда толкает миллионы украинцев на трудовую миграцию — в том числе и в ЕС. Это делается сознательно.

Повсеместная коррупция пять лет назад стала поводом для демонстраций на Майдане. Но при режиме «шоколадного короля» Порошенко, который вопреки своим заявлениям не отказался от долей в собственной компании, коррупция приняла невиданные ранее масштабы. Так, недовольство властью олигархов на Украине сейчас выше, чем когда-либо. К этому добавляется и изнурительная война Киева против собственного населения в Донбассе, которая высасывает все ресурсы из страны.

Без западных поставок вооружений, военных инструкторов и финансовых вливаний Киев был бы не в состоянии ее вести.