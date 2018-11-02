Украина «психанула» в ответ на санкции России

Украина арестовала крупный российский груз в «ответ на санкции»

Украина в «ответ» на санкции со стороны России арестовала более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.

Продукцию комбината перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом из России в Бельгию.

Луценко заявил, что причастные к перевозке данного груза будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.

Напомним, что Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за введенной Киевом блокады в феврале 2017 года. Затем перешел под внешнее управление самопровозглашенной ЛНР. В декабре 2017-го там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, а в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.