Украина «психанула» в ответ на санкции России

Украина в «ответ» на санкции со стороны России арестовала более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.
Продукцию комбината перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом из России в Бельгию.
Луценко заявил, что причастные к перевозке данного груза будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.
Напомним, что Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за введенной Киевом блокады в феврале 2017 года. Затем перешел под внешнее управление самопровозглашенной ЛНР. В декабре 2017-го там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, а в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.
В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Введенные Россией меры предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ.