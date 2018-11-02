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Украина «психанула» в ответ на санкции России
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Украина арестовала крупный российский груз в «ответ на санкции» 

Рамблер + ещё 40 2 часа назад
Украина в «ответ» на санкции со стороны России арестовала более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.
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Продукцию комбината перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом из России в Бельгию.
Луценко заявил, что причастные к перевозке данного груза будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.
Напомним, что Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за введенной Киевом блокады в феврале 2017 года. Затем перешел под внешнее управление самопровозглашенной ЛНР. В декабре 2017-го там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, а в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.
В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Введенные Россией меры предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ.
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