Украина арестовала крупный российский груз в «ответ на санкции»

Украина в «ответ» на санкции со стороны России арестовала более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.

По словам Луценко, причастные к данному инциденту будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.