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Украина арестовала крупный российский груз
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Украина арестовала крупный российский груз в «ответ на санкции» 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Украина в «ответ» на санкции со стороны России арестовала более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.
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По словам Луценко, причастные к данному инциденту будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.
В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Введенные Россией меры предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ.
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