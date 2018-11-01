«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз

Генпрокурор Украины назвал задержание российского груза в Мариуполе ответом на контрсанкции

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного окуппантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил Луценко на своей странице в Facebook.

Украинский генпрокурор добавил, что причастных к перевозке лиц «привлекут к уголовной ответственности за финансирование терроризма».

Алчевский металлургический комбинат расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Он является одним из старейших предприятий региона.