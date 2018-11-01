Ещё
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурор Украины назвал задержание российского груза в Мариуполе ответом на контрсанкции 

Rambler News Service + ещё 14 1 час назад
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя продукции Алчевского металлургического комбината, перевозимого из России в Бельгию на судне под флагом Либерии. Случившееся он назвал ответом на контрсанкции Москвы в отношении Киева.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного окуппантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил Луценко на своей странице в Facebook.
Украинский генпрокурор добавил, что причастных к перевозке лиц «привлекут к уголовной ответственности за финансирование терроризма».
Порошенко отреагировал на санкции России
Алчевский металлургический комбинат расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Он является одним из старейших предприятий региона.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничительных мер в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины. Санкции предусматривают заморозку безналичных денежных средств, имущества и ценных бумаг на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Под санкции попали многие украинские депутаты, министры и бизнесмены. В частности, в список были включены глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава Минобороны Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Rambler News Service: последние новости
На Украине высказали опасения по поводу возможной потери Закарпатья Российских моряков с судна «Норд» обменяли на украинских браконьеров Депутат Рады констатировал катастрофическую ситуацию в экономике Украины
Комментарии258
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга253
У насильника следователя были планы на правительство368
Сын итальянского атташе избил российского актера288
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление15
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы457
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение