«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя продукции Алчевского металлургического комбината, перевозимого из России в Бельгию на судне под флагом Либерии. Случившееся он назвал ответом на контрсанкции Москвы в отношении Киева.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного окуппантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил Луценко на своей странице в Facebook.
Украинский генпрокурор добавил, что причастных к перевозке лиц «привлекут к уголовной ответственности за финансирование терроризма».
Алчевский металлургический комбинат расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Он является одним из старейших предприятий региона.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничительных мер в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины. Санкции предусматривают заморозку безналичных денежных средств, имущества и ценных бумаг на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Под санкции попали многие украинские депутаты, министры и бизнесмены. В частности, в список были включены глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава Минобороны Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.