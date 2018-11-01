Ещё
Меркель встретили «бандеровским» приветствием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский караул встретил Меркель «бандеровским» приветствием 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, прибыла в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время торжественной части встречи Меркель перекинулась с почетным президентским караулом фразами на украинском языке. Видео опубликовал телеканал «112 Украина».
«Вітаю, воїни! (Приветствую, воины! — прим. «Ленты.ру»)» ― обратилась Меркель к караулу. «Героям слава!» ― ответили те.
Фраза «Героям слава!» в ответ на приветствие «Слава Украине!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России), сотрудничавших с нацистской Германией в период Второй мировой войны.
В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти.
В октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции страны приветствие «Слава Украине! — Героям слава!».
Последние новости
Цены на бензин пошли вниз Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте Правительство испугалось собственных санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из жертвы — в «Шурыгину в погонах»138
Порошенко отреагировал на санкции России369
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга222
«Напугали ежей голым задом!»79
Меркель снова отвернулась от России50
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение