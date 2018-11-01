В НБУ рассказали об ожидаемой сумме транша МВФ

Об этом сообщает «Укринформ».

«Относительно суммы — она может быть, как мне кажется, максимум между $1,5 — 1,9 млрд», — сказала она.

Она также напомнила, что главным условием для получения финансовых средств является принятие Украиной госбюджета на 2019 год.

Ранее в НБУ рассказали об ожидаемых сроках получения Украиной транша МВФ.