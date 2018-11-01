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В НБУ рассказали об ожидаемой сумме транша МВФ
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В НБУ рассказали об ожидаемой сумме транша МВФ 

RT на русском + ещё 1 59 минут назад
Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook Facebook
Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Киев ожидает, что новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может составить до $1,9 млрд
Об этом сообщает «Укринформ».
«Относительно суммы — она может быть, как мне кажется, максимум между $1,5 — 1,9 млрд», — сказала она.
Она также напомнила, что главным условием для получения финансовых средств является принятие Украиной госбюджета на 2019 год.
Ранее в НБУ рассказали об ожидаемых сроках получения Украиной транша МВФ.
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