В НБУ рассказали об ожидаемой сумме транша МВФ 

Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Киев ожидает, что новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может составить до $1,9 млрд
Об этом сообщает «Укринформ».
«Относительно суммы — она может быть, как мне кажется, максимум между $1,5 — 1,9 млрд», — сказала она.
Она также напомнила, что главным условием для получения финансовых средств является принятие Украиной госбюджета на 2019 год.
Ранее в НБУ рассказали об ожидаемых сроках получения Украиной транша МВФ.