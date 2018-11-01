В Раде призвали ввести новые санкции против России

«Око за око, зуб за зуб. Нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения», — написал Геращенко в Facebook.

По его словам, начать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, которые «голосовали за аннексию Крыма в марте 2014 года».