В Раде призвали ввести новые санкции против России 

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Киеву необходимо ввести новые точечные санкции в отношении россиян.
«Око за око, зуб за зуб. Нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения», — написал Геращенко в Facebook.
По его словам, начать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, которые «голосовали за аннексию Крыма в марте 2014 года».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины. Меры затронут 322 физических и 68 юридических лиц.