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В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой
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Депутат Рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития.
"Последние 27 лет (на Украине — Прим. ред.) принцип гуппи, аквариумной рыбки — живем сегодняшним днем. Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет — будем стараться выполнять план. В США каждый приходящий президент перехватывает продолжение стратегии, в Германии стратегия на пять-десять лет, и только в Украине мы живем от сегодня до завтра", — сказал Береза.
Депутат также добавил, что Украине необходим новый общественный договор, потому что сейчас людям позволяют не платить налоги, а власть "тихонечко" ворует.
После событий 2014 года украинская экономика находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.
Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.
Ранее Киев повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.
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