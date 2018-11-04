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В ДНР сбили два ударных беспилотника ВСУ
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В ДНР заявили, что сбили два ударных беспилотника ВСУ 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
Два ударных беспилотника украинских силовиков сбиты ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге ДНР, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, накануне вечером украинские силовики пытались применить ударные беспилотники по району подконтрольного ДНР села Саханка.
"За прошедшие сутки дежурные средства ПВО ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БПЛА в районе населенного пункта Саханка. Около 17.00 наблюдателями зафиксировано приближение трех БПЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два БПЛА были выведены из строя стрелковым оружием. В районе падения зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы", — сказал Безсонов.
Он отметил, что украинские силовики не впервые применяют ударные беспилотники по жилым кварталам республики. Так, в конце октября противник применил БПЛА для обстрела на западе Донецка, в результате чего загорелись строения по улице Днепропетровская в поселке Старомихайловка.
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