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В Киеве начался митинг против роста цен на газ
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В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возле здания кабинета министров Украины в Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором акции стала «Радикальная партия Олега Ляшко».
Как указывает агентство, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. Они пришли на митинг с плакатами, на которых написаны призывы отменить решение по поводу тарифов.
Перед участниками демонстрации выступают организаторы акции, в том числе и Олег Ляшко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.
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