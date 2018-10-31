В Киеве начался митинг против роста цен на газ

В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения

Возле здания кабинета министров Украины в Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организатором акции стала «Радикальная партия Олега Ляшко».

Как указывает агентство, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. Они пришли на митинг с плакатами, на которых написаны призывы отменить решение по поводу тарифов.