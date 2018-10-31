Депутат Рады констатировал катастрофическую ситуацию в экономике Украины

«Сегодня ситуация в экономике практически катастрофическая. Сегодня на конец августа долг нашей страны (внешний долг) составлял $47,5 млрд Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к $75 млрд», — заявил Рабинович.

Он отметил, что в проекте госбюджета Украины на 2019 год главной статьей расходов стало обслуживание внешнего долга.

«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки, заложены вот в эти бюджеты, и мы с вами должны пахать и пахать на эти ‘’МВФы’’ — на этих 100 человек», — добавил депутат.