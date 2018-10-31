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Депутат Рады констатировал катастрофическую ситуацию в экономике Украины
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Депутат Рады констатировал катастрофическую ситуацию в экономике Украины 

Rambler News Service + ещё 15 7 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады страны Вадим Рабинович.
«Сегодня ситуация в экономике практически катастрофическая. Сегодня на конец августа долг нашей страны (внешний долг) составлял $47,5 млрд Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к $75 млрд», — заявил Рабинович.
Он отметил, что в проекте госбюджета Украины на 2019 год главной статьей расходов стало обслуживание внешнего долга.
«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки, заложены вот в эти бюджеты, и мы с вами должны пахать и пахать на эти ‘’МВФы’’ — на этих 100 человек», — добавил депутат.
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