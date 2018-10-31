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Депутат Рады: ситуация в экономике катастрофическая
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«Краденое сбывают здесь же»

Депутат Рады рассказал о катастрофической ситуации на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинская экономика находится в катастрофической ситуации, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Дорогие украинцы, сегодня ситуация практически в экономике катастрофическая. На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то…" — посетовал политик.
Парламентарий добавил, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги для населения, обусловив это необходимостью получить миллиард помощи от Международного валютного фонда
После событий 2014 года украинская экономика находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.
Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.
Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.
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