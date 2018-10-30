Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Москву в агрессии и заявила, что «Россия заплатит сполна». Политик пообещала, что страна будет отстаивать интересы граждан в ЕСПЧ, если она станет президентом, а общая сумма претензий к РФ может превысить €100 млрд Также экс-премьер намерена вынести на референдум вопрос о членстве Украины в НАТО. Как подчеркнули аналитики, Тимошенко стремится сделать яркие заявления на наиболее резонансные темы в рамках предвыборной кампании. Эксперты убеждены, что в случае прихода Тимошенко к власти ситуация в стране вряд ли изменится кардинальным образом.
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что «страна-агрессор», как она назвала Россию, возместит все убытки Украине и её населению за якобы военные действия в Донбассе и «оккупацию» Крыма.
«Россия заплатит сполна за агрессию, гибель наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — сказала Тимошенко в ходе национального форума «Новая стратегия мира и безопасности».
По словам политика, если её изберут президентом Украины, будет проведена «тщательная инвентаризация» причинённого Москвой ущерба и российскую сторону заставят компенсировать болезненные потери.
«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная по практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд Этот объём могут получить наши граждане за изуродованные жизни», — добавила Тимошенко.
Кроме того, она назвала необходимыми антироссийские санкции, но отметила, что этого недостаточно. По её словам, усиление финансовых ограничений в отношении РФ не может сочетаться со строительством газопровода «Северный поток — 2» и другими проектами такого рода.
Донбасс
В то же время Тимошенко пообещала создать международный фонд Донбасса, который станет основой для восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры, а также приведёт к созданию десятков тысяч рабочих мест. При этом она выступила против особого статуса для Донецкой и Луганской областей.
«Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством», — пояснила экс-премьер страны.
Помимо этого, по её словам, минских договорённостей недостаточно для достижения всеобъемлющего и стабильного мира в Донбассе. Вдобавок она выразила сомнение, что миротворческая миссия ООН будет работать в этом регионе на выгодных Киеву условиях.
Наряду с этим Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета — орган будет заниматься развитием стратегии мира для Украины. При этом список членов так называемого военного совета объявят до начала президентских выборов.
«Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета», — отметила политик.
Курс на Евроатлантику
Вопрос вступления Украины в НАТО должен быть определён в рамках национального референдума и закреплён в Конституции. С таким утверждением также выступила лидер партии «Батькивщина». По её словам, позиция по этому вопросу всё ещё вносит раскол в украинское общество.
«Решать его окончательно нужно в зале Верховной рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на украинском референдуме», — заявила Тимошенко.
Она отметила, что 27 лет назад, когда Украина отказалась от статуса ядерной державы, была допущена историческая ошибка.
Как считает Тимошенко, Украина должна была получить членство в НАТО за этот шаг. Она полагает, что гарантию безопасности Украина получит, только став членом Североатлантического альянса.
«Нам бы дали такую гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членом НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов», — подчеркнула экс-премьер Украины.
«Тимошенко делает уйму популистских заявлений»
Подобные заявления — часть предвыборной кампании Юлии Тимошенко, заявил RT политолог, экономист Александр Дудчак.
«Тимошенко активно включилась в предвыборную кампанию. Она пытается говорить то, что, по её мнению, будет интересно публике. Можно гарантированно ожидать невыполнения всех предвыборных обещаний от кандидатов в президенты. Каждый из них будет обещать сейчас всё что угодно. Тем более Пётр Порошенко показал удивительный пример неисполнения предвыборных обещаний. Всё, что он обещал, не выполнено, а то, что было выполнено, нельзя ставить ему в заслугу», — заметил эксперт.
По его словам, вопрос позиционирования Украины в мировом сообществе является долгоиграющим и не отличается новизной, а нацелен на привлечение электората.
«При этом она не говорит о конечном результате, а просто предлагает вынести вопрос о референдуме. Речь о том, что такие вопросы надо выносить на референдум, шла ещё лет десять назад. Тимошенко просто собирает всё, что будет рад слышать её потенциальный избиратель», — пояснил Дудчак.
Политолог Иван Мезюхо также отметил, что лидер партии «Батькивщина» отличается большим числом популистских заявлений.
«Юлия Владимировна — известная популистка. Её предвыборная кампания очень технологична, строится с учётом новых тенденций в сфере политической науки, она вовсю использует современные средства коммуникации для скрытой пропаганды. Её предвыборный штаб проплачивает контекстную рекламу, заказывает трансляции роликов на YouTube-каналах, благодаря чему ей удалось вернуть часть электората», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.
Эксперт подчеркнул, что в целом Тимошенко остаётся политиком старой формации, который мало чем отличается от действующего лидера Украины Порошенко и от его предшественника Виктора Януковича.
«Но сегодня она пытается омолодить свой политический образ, её политические консультанты вовсю работают над её апгрейдом. Каждый раз, когда она баллотируется в Верховную раду или на пост президента, она делает уйму популистских заявлений», — пояснил политолог.
Согласно опросу, проведённому социологической группой «Рейтинг» с 10 по 18 сентября 2018 года, за экс-премьера страны готовы проголосовать 13,2% опрошенных. На втором месте шоумен Владимир Зеленский с 7,8% опрошенных, у Порошенко — 6,8%.
При этом 30 октября украинская певица Анастасия Приходько объявила о вступлении в «Батькивщину», поскольку считает Тимошенко самым сильным политиком на Украине. Кроме того, она рассчитывает реализовать собственные политические амбиции.
Напомним, что ранее артистка была членом Радикальной партии Олега Ляшко. В марте этого года она выступила с предложением представлять украинских артистов, гастролирующих в России, в телеэфире при помощи особых подписей.