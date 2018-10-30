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«Россия заплатит сполна»
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Тимошенко пообещала добиваться от России «компенсации» в размере около €100 млрд 

RT на русском 47 минут назад
Фото: УНИАН
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Москву в агрессии и заявила, что «Россия заплатит сполна». Политик пообещала, что страна будет отстаивать интересы граждан в ЕСПЧ, если она станет президентом, а общая сумма претензий к РФ может превысить €100 млрд Также экс-премьер намерена вынести на референдум вопрос о членстве Украины в НАТО. Как подчеркнули аналитики, Тимошенко стремится сделать яркие заявления на наиболее резонансные темы в рамках предвыборной кампании. Эксперты убеждены, что в случае прихода Тимошенко к власти ситуация в стране вряд ли изменится кардинальным образом.
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что «страна-агрессор», как она назвала Россию, возместит все убытки Украине и её населению за якобы военные действия в Донбассе и «оккупацию» Крыма.
«Россия заплатит сполна за агрессию, гибель наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — сказала Тимошенко в ходе национального форума «Новая стратегия мира и безопасности».
По словам политика, если её изберут президентом Украины, будет проведена «тщательная инвентаризация» причинённого Москвой ущерба и российскую сторону заставят компенсировать болезненные потери.
«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная по практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд Этот объём могут получить наши граждане за изуродованные жизни», — добавила Тимошенко.
Кроме того, она назвала необходимыми антироссийские санкции, но отметила, что этого недостаточно. По её словам, усиление финансовых ограничений в отношении РФ не может сочетаться со строительством газопровода «Северный поток — 2» и другими проектами такого рода.

Донбасс

В то же время Тимошенко пообещала создать международный фонд Донбасса, который станет основой для восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры, а также приведёт к созданию десятков тысяч рабочих мест. При этом она выступила против особого статуса для Донецкой и Луганской областей.
«Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством», — пояснила экс-премьер страны.
Помимо этого, по её словам, минских договорённостей недостаточно для достижения всеобъемлющего и стабильного мира в Донбассе. Вдобавок она выразила сомнение, что миротворческая миссия ООН будет работать в этом регионе на выгодных Киеву условиях.
Наряду с этим Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета — орган будет заниматься развитием стратегии мира для Украины. При этом список членов так называемого военного совета объявят до начала президентских выборов.
«Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета», — отметила политик.

Курс на Евроатлантику

Вопрос вступления Украины в НАТО должен быть определён в рамках национального референдума и закреплён в Конституции. С таким утверждением также выступила лидер партии «Батькивщина». По её словам, позиция по этому вопросу всё ещё вносит раскол в украинское общество.
«Решать его окончательно нужно в зале Верховной рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на украинском референдуме», — заявила Тимошенко.
Она отметила, что 27 лет назад, когда Украина отказалась от статуса ядерной державы, была допущена историческая ошибка.
Как считает Тимошенко, Украина должна была получить членство в НАТО за этот шаг. Она полагает, что гарантию безопасности Украина получит, только став членом Североатлантического альянса.
«Нам бы дали такую ​​гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членом НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов», — подчеркнула экс-премьер Украины.

«Тимошенко делает уйму популистских заявлений»

Подобные заявления — часть предвыборной кампании Юлии Тимошенко, заявил RT политолог, экономист Александр Дудчак.
«Тимошенко активно включилась в предвыборную кампанию. Она пытается говорить то, что, по её мнению, будет интересно публике. Можно гарантированно ожидать невыполнения всех предвыборных обещаний от кандидатов в президенты. Каждый из них будет обещать сейчас всё что угодно. Тем более Пётр Порошенко показал удивительный пример неисполнения предвыборных обещаний. Всё, что он обещал, не выполнено, а то, что было выполнено, нельзя ставить ему в заслугу», — заметил эксперт.
По его словам, вопрос позиционирования Украины в мировом сообществе является долгоиграющим и не отличается новизной, а нацелен на привлечение электората.
«При этом она не говорит о конечном результате, а просто предлагает вынести вопрос о референдуме. Речь о том, что такие вопросы надо выносить на референдум, шла ещё лет десять назад. Тимошенко просто собирает всё, что будет рад слышать её потенциальный избиратель», — пояснил Дудчак.
Политолог Иван Мезюхо также отметил, что лидер партии «Батькивщина» отличается большим числом популистских заявлений.
«Юлия Владимировна — известная популистка. Её предвыборная кампания очень технологична, строится с учётом новых тенденций в сфере политической науки, она вовсю использует современные средства коммуникации для скрытой пропаганды. Её предвыборный штаб проплачивает контекстную рекламу, заказывает трансляции роликов на YouTube-каналах, благодаря чему ей удалось вернуть часть электората», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.
Эксперт подчеркнул, что в целом Тимошенко остаётся политиком старой формации, который мало чем отличается от действующего лидера Украины Порошенко и от его предшественника Виктора Януковича.
«Но сегодня она пытается омолодить свой политический образ, её политические консультанты вовсю работают над её апгрейдом. Каждый раз, когда она баллотируется в Верховную раду или на пост президента, она делает уйму популистских заявлений», — пояснил политолог.
Согласно опросу, проведённому социологической группой «Рейтинг» с 10 по 18 сентября 2018 года, за экс-премьера страны готовы проголосовать 13,2% опрошенных. На втором месте шоумен Владимир Зеленский с 7,8% опрошенных, у Порошенко — 6,8%.
При этом 30 октября украинская певица Анастасия Приходько объявила о вступлении в «Батькивщину», поскольку считает Тимошенко самым сильным политиком на Украине. Кроме того, она рассчитывает реализовать собственные политические амбиции.
Напомним, что ранее артистка была членом Радикальной партии Олега Ляшко. В марте этого года она выступила с предложением представлять украинских артистов, гастролирующих в России, в телеэфире при помощи особых подписей.
RT на русском: последние новости
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