Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ

Российских моряков с судна «Норд» обменяли на украинских браконьеров

Российских моряков с крымского рыболовецкого судна «Норд» обменяли на украинских браконьеров, задержанных в Крыму. Об этом сообщает «Крыминформ».

Обмен состоялся на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной.

25 марта рыболовецкое судно «Норд» из Крыма было задержано украинскими пограничниками, а затем арестовано судом. Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Залог был внесен адвокатами. 11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с «запретом посещать Крым».

19 октября прокуратура Украины изъяла судно «Норд» для сохранения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».