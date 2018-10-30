Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ

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Российских моряков с судна «Норд» обменяли на украинских браконьеров 

Rambler News Service + ещё 6 44 минуты назад
Российских моряков с крымского рыболовецкого судна «Норд» обменяли на украинских браконьеров, задержанных в Крыму. Об этом сообщает «Крыминформ».
Обмен состоялся на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной.
25 марта рыболовецкое судно «Норд» из Крыма было задержано украинскими пограничниками, а затем арестовано судом. Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Залог был внесен адвокатами. 11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с «запретом посещать Крым».
На Украине оштрафовали экипаж судна «Норд»
19 октября прокуратура Украины изъяла судно «Норд» для сохранения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».
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