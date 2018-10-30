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Россияне не увидели разницы между политикой Порошенко и Тимошенко
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Россияне не увидели разницы между политикой Порошенко и Тимошенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (81 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что отношения Москвы и Киева не улучшатся, если Юлия Тимошенко победит на выборах президента Украины.
По мнению большинство опрошенных, она будет вести «антироссийскую политику», как и Петр Порошенко.
У респондентов спросили: «В случае избрания Тимошенко президентом Украины отношения Киева и Москвы улучшатся?». «Да» ответили 14 процентов опрошенных. По их мнению, у Тимошенко есть опыт переговоров с Россией, и она взвешенно подойдет к этому вопросу.
Еще пять процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.
Всего в опросе приняли участие 5786 человек.
В марте 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. Опрос социологической группы «Рейтинг», проходивший летом, показал, что за Тимошенко готовы отдать свои голоса 10,3 процента опрошенных украинцев. На втором месте оказался экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 7,4 процента, а Порошенко занял седьмое место с 5,3 процента голосов.
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