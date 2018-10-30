Россияне не увидели разницы между политикой Порошенко и Тимошенко

Большинство россиян (81 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что отношения Москвы и Киева не улучшатся, если Юлия Тимошенко победит на выборах президента Украины

По мнению большинство опрошенных, она будет вести «антироссийскую политику», как и Петр Порошенко

У респондентов спросили: «В случае избрания Тимошенко президентом Украины отношения Киева и Москвы улучшатся?». «Да» ответили 14 процентов опрошенных. По их мнению, у Тимошенко есть опыт переговоров с Россией, и она взвешенно подойдет к этому вопросу.

Еще пять процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 5786 человек.