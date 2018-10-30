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Украина призвала граждан отказаться от паспортов РФ
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Украинский МИД призвал граждан отказаться от российских паспортов 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта. Так он прокомментировал возможность для граждан иметь паспорта нескольких стран, сообщает «Европейская правда» (ЕП).
Министр призвал к началу общественной дискуссии о перспективах двойного гражданства на Украине.
«Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — заявил Климкин.
Он также очертил условие получения двойного гражданства.
«Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности», — объяснил глава украинского МИД.
При этом министр добавил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.
«А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они — преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством — прим. «Европейской правды»)», — напомнил Климкин.
Проблема наличия у украинцев паспортов нескольких стран обозначилась после инцидента в консульстве Венгрии на Закарпатье. В сентябре этого года появилось видео, на котором венгерский консул раздавал в здании дипломатической миссии украинцам паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Тем не менее, инцидент спровоцировал кризис в отношениях Украины и Венгрии. В результате, Украина выслала скандального консула, Венгрия ответила аналогично.
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