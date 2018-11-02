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На выборах в ДНР будут присутствовать наблюдатели от 14 стран
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На выборах в ДНР будут присутствовать наблюдатели от 14 стран 

РИА Новости + ещё 84 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Более 30 представителей 14 стран подтвердили свое участие в качестве иностранных наблюдателей на выборах главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в пятницу РИА Новости председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
"На сегодняшний день получены подтверждения об участии в качестве иностранных наблюдателей на выборах от представителей 14 государств, всего от 34 человек. Среди них также есть и четверо наблюдателей от Российской Федерации — все они являются политическими деятелями", — сказала Позднякова.
Она отметила, что «это только промежуточные результаты, список может расшириться, поскольку регистрация еще не окончена».
Ранее председатель ЦИК ДНР сообщала, что представители 50 стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, выразили желание участвовать в выборах главы и депутатов ДНР. Прием заявок на участие в качестве иностранных наблюдателей продлится до 18.00 (совпадает с мск) 5 ноября.
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