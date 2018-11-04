На выборах в ДНР будут присутствовать наблюдатели из 14 стран

ДОНЕЦК , 4 ноября. Наблюдатели из 14 стран подтвердили, что будут присутствовать на выборах главы и депутатов Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 11 ноября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

"На сегодняшний день получены подтверждения об участии в этом качестве на выборах от представителей 14 государств, всего — от 34 человек", — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Позднякова добавила, что количество иностранных наблюдателей может увеличиться, поскольку регистрация завершится 5 ноября.

Как сообщали ранее в республике, международные наблюдатели из Испании, Нидерландов и Турции позитивно оценили подготовку к выборам в ДНР. В свою очередь наблюдатель из Франции назвал предвыборный процесс легитимным и открытым.