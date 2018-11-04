На выборах в ДНР будут присутствовать наблюдатели из 14 стран 

ДОНЕЦК, 4 ноября. Наблюдатели из 14 стран подтвердили, что будут присутствовать на выборах главы и депутатов Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 11 ноября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.
"На сегодняшний день получены подтверждения об участии в этом качестве на выборах от представителей 14 государств, всего — от 34 человек", — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.
Позднякова добавила, что количество иностранных наблюдателей может увеличиться, поскольку регистрация завершится 5 ноября.
Как сообщали ранее в республике, международные наблюдатели из Испании, Нидерландов и Турции позитивно оценили подготовку к выборам в ДНР. В свою очередь наблюдатель из Франции назвал предвыборный процесс легитимным и открытым.
Решение о проведении выборов в ДНР главы республики и депутатов парламента было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.
В день голосования 11 ноября будут работать 408 избирательных участков. За пост главы ДНР поборются пять кандидатов — врио главы ДНР Денис Пушилин, председательствующий судья Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины Едена Шишкина, бывший мэр Горловки Роман Храменков, Роман Евстифеев и Владимир Медведев. В выборах в Народный совет участвуют два общественных движения — «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».