Рада призвала взрывать военные склады в России

Советник Авакова призвала взрывать военные склады в России

"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол.

При этом советник Арсена Авакова посетовала, что "никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло".

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах, при этом в этих инцидентах Киев зачастую бездоказательно обвиняет Россию.

Последнее ЧП произошло девятого октября на военном складе возле Ични в Черниговской области. В мае 2018 года произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

В сентябре 2017 года аналогичное происшествие произошло на складах в Калиновке Винницкой области, тогда ВСУ потеряли около 39 тысяч тонн боеприпасов.

В ночь на 23 марта 2017 году пожар начался на военном складе в городе Балаклея Харьковской области, было уничтожено около 100 тысяч тонн боеприпасов.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.