Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной „Бандерас“, рассказывающий об антитеррористической операции в Донбассе, провалился в прокате: за первые две недели лента собрала лишь 753 тыс. гривен при бюджете в 40 млн гривен. Автор сценарий Сергей Дзюба назвал провал саботажем патриотического украинского кино и отметил, что ввиду полного отсутствия рекламы киноленты сборы не так уж и плохи.

Украинский художественный фильм об АТО в Донбассе провалился в прокате. По данным портала „Кино-театр.ua“, общий бюджет картины „Позывной „Бандерас“ составил 40 млн гривен, ровно половину из которых выделило Министерство культуры Украины . За время проката картина, премьера которой состоялась 11 октября, собрала всего 753 тыс. гривен.

Один из авторов сценария Сергей Дзюба заявил, что если ленте не дадут второй шанс и снимут с проката из-за низких сборов, то это будет саботажем патриотического украинского кино.

На своей странице в фейсбуке он написал, что сборы киноленты „не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы“. Сценарист также призвал украинцев увидеть фильм, который якобы пытаются от них скрыть.

“Другого времени может и не быть, особенно если вскоре на выборах победят рашисты!» — добавил он.

В другом посте Дзюба сообщил, что авторы фильма якобы работают над продолжением истории.

Фильм рассказывает историю украинца Антона Саенко, который участвует в антитеррористической операции на востоке страны. Главный герой во главе отряда украинских разведчиков разыскивает «Ходока» — российского диверсанта-подрывника, готовящего теракт в Донбассе. %

На Украине не только снимают фильмы в поддержку политики официального Киева, но и запрещают российские ленты, даже те, которые не имеют отношения к военной тематике.

Ранее в Житомирской области депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». В частности, жители региона больше не смогут увидеть по телевидению фильмы российского производства и выступления российских актеров. Как пояснили чиновники, мораторий введен, поскольку в стране должен быть свой «украинский продукт». Аналогичное решение этой осенью приняли депутаты горсовета во Львовской области.

Кроме того, в республике запрещают фильмы с конкретными российскими актерами. Так, в нынешнем месяце Киев внес Ирину Алферову Леонида Ярмольника в список лиц, которые представляют угрозу Украине как государству. Этот список предусмотрен законом «О защите информационного телерадиопространства Украины».

«Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в пояснении министерства культуры Украины.

Перечень лиц, которые, «угрожающих» национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины , а также национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сама Алферова заявила, что в ответ на эту новость она может только посмеяться, поскольку не принесла Украине ничего, кроме добра.

«Я снялась в картинах украинских режиссеров на украинских киностудиях. Если я люблю свою Родину и своего президента и говорю об этом, то не знаю, кому это может быть угрозой», — указала актриса в беседе с ФАН.

Ярмольник, в свою очередь, призвал не обращать внимания на происходящее.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», — сказал артист.

Никита Михалков, комментируя список, заявил, что никто из перечисленных там людей «не является угрозой для украинского народа».

«То, что бандеровская верхушка считает нас угрозой — я могу только этим гордиться», — отметил он.

Кроме артистов, Киев ввел запрещающие распоряжения и в отношении российской медиапродукции. Так, в апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете показа фильмов, созданных в России после 1 января 2014 года.

Как отмечалось в пояснительной записке, законопроект способствует «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, снижению сепаратистских настроений в обществе, укреплению авторитета государства».