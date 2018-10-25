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Депутат Рады набросился на оппонента в эфире
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Депутат Рады набросился на оппонента в эфире телеканала 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Депутат Верховной Рады и экс-министр здравоохранения Олег Мусий эфире телеканала "Прямий" набросился на главу общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрия Шерембея.
Конфликт начался со словесной перепалки, в которой общественник обвинил депутата в коррупции. Мусий, в свою очередь, назвал оппонента "классическим манипулятором и лжецом.
После обмена колкостями Шерембей облил парламентария водой, а в ответ Мусий вцепился ему в шею.
Какое-то время ведущие передачи пытались остановить потасовку: разнять дерущихся получилось не сразу.
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