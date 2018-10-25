Чем опасны для Украины российские санкции?

В понедельник, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины . Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Есть несколько сегментов украинской экономики, которые могут пострадать от новых ограничительных мер, отмечает УНИАН . В первую очередь, это газ, но уже почти три года Украина не закупает голубое топливо напрямую у «Газпрома» Россия будет идти по пути сокращения, а в будущем, вероятно, и полного прекращения, транзита газа через Украину. Теоретически, Киев может потерять до 3 млрд долларов в год транзитных доходов.

Украина зависима от российского ядерного топлива и энергетического угля, но пытается найти источники замещения поставок из России. Кроме того, Россия остается крупным рынком сбыта для украинской продукции. Например, могут быть введены ограничения на поставки труб. Могут ли российские санкции нанести серьезный ущерб Украине? Мнение директора Центра исследований общественных процессов «Эксперт», украинского политолога Вячеслава Ковтуна

— Мы все гадаем, но я думаю, что это идет речь о подготовке к президентским выборам в Украине, в этот список будут внесены те бизнесмены и часть украинской элиты, которые поддерживают действующего президента Порошенко. Таким образом, это будет сигнал, что если вы с Порошенко, то попадаете в списки санкций.

— Российские санкции, в принципе, могут нанести большой ущерб Украине? Какие области наиболее чувствительны?

— Нет никакого ущерба, потому что все возможные ограничения уже введены. Что-то еще придумать невозможно, товарооборот упал в пять раз. Что дальше? Поэтому это имеет больше символический характер, чем практический.

«Мы уже достаточно далеко зашли в санкционной борьбе с Украиной, в этом смысле придумать что-то, что могло бы больно ударить по соседу и при этом не ударило бы по нам, мне кажется, сегодня довольно сложно. Что касается замещения, то Украина во многом, пусть не безболезненно, но с помощью Европы смогла найти замену отчасти закрывшемуся российскому рынку. Россия последние годы, особенно это касается ВПК, их чувствуют больше, а это действительно кооперация в производстве сложной военной техники. Здесь Россия уже давно работает, вложила большие инвестиции в то, чтобы заменить. Здесь замена возможна. Собственно, всегда это вопрос издержек. То есть найти замену, конечно, можно, но чем дольше мы ударяем друг по другу, тем более болезненными для каждого являются такие удары».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в ближайшее время подготовит перечень украинских физических и юридических лиц, которые подпадут под санкции. По его словам, в списке окажутся сотни граждан Украины, действия которых причинили вред интересам России.

Санкции будут включать в себя блокирование находящихся на российской территории активов, запрет на вывоз капитала и эмбарго на поставку ряда украинских товаров. При этом Медведев подчеркнул, что санкции не направлены против обычных украинцев.