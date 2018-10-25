Польские «гримеры» незаконно перевозили украинцев в Британию

Об этом сообщает 25 октября «Польское радио».

Всего задержали четырех преступников, среди них трое поляков и один украинец. Их лидером был 32-летний безработный житель Перемышля, он координировал работу сообщников на Украине и в Польше

На Украине разыскивали людей, желающих уехать в Британию. Их фотографировали, снимки отправляли в Польшу. После этого польские преступники разыскивали людей, внешне похожих на клиентов из Украины. В частности поиски велись среди жителей Подкарпатского воеводства. Полякам, имеющим подходящую внешность, предлагали продать их паспорта за 200-500 злотых (3,5-9 тыс. рублей). Затем украинским клиентам в случае необходимости наносили грим, красили волосы, приклеивали усы, чтобы добиться максимальной схожести с настоящими владельцами паспортов.

Украинцы платили преступникам за польские документы от 2 до 3 тысяч евро (150 — 230 тыс. рублей). Если поляки обеспечивали им переправку в Великобританию, сумма увеличивалась еще на тысячу евро.

«Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами», — рассказали польские правоохранители.

В настоящее время экономика Украины испытывает серьезный кризис. Чтобы заработать на жизнь, большинство граждан едут за рубеж. Подчас мигранты делают это нелегально.