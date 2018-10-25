Польские «гримеры» незаконно перевозили украинцев в Британию 

Об этом сообщает 25 октября «Польское радио».
Всего задержали четырех преступников, среди них трое поляков и один украинец. Их лидером был 32-летний безработный житель Перемышля, он координировал работу сообщников на Украине и в Польше.
На Украине разыскивали людей, желающих уехать в Британию. Их фотографировали, снимки отправляли в Польшу. После этого польские преступники разыскивали людей, внешне похожих на клиентов из Украины. В частности поиски велись среди жителей Подкарпатского воеводства. Полякам, имеющим подходящую внешность, предлагали продать их паспорта за 200-500 злотых (3,5-9 тыс. рублей). Затем украинским клиентам в случае необходимости наносили грим, красили волосы, приклеивали усы, чтобы добиться максимальной схожести с настоящими владельцами паспортов.
Украинцы платили преступникам за польские документы от 2 до 3 тысяч евро (150 — 230 тыс. рублей). Если поляки обеспечивали им переправку в Великобританию, сумма увеличивалась еще на тысячу евро.
«Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами», — рассказали польские правоохранители.
В настоящее время экономика Украины испытывает серьезный кризис. Чтобы заработать на жизнь, большинство граждан едут за рубеж. Подчас мигранты делают это нелегально.
Так, в начале октября в Польше осудили двух местных жителей — пенсионера и его сына, — которые незаконно переправили в свою страну почти две тысячи украинцев. У обвиняемых была фирма, которая не вела предпринимательской деятельности. Ее использовали для регистрации в управлении труда заявлений о намерении получить работу для украинцев. Цена такого документа, позволяющего получить польскую визу, составляла до 200 евро (15 тысяч рублей). При этом большинство украинцев использовали эти визы для незаконного пересечения границы Евросоюза и работы в странах западной Европы.