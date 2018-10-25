Климкин: Киев не может игнорировать Москву

Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву

Украины Глава МИД Павел Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву , поскольку есть ряд вопросов, которые странам необходимо обсуждать — это, в том числе, обмен пленными в Донбассе и вопросы использования Азовского моря.

Климкин в четверг в ходе встречи с общиной Украинского католического университета заявил, что Киев не может игнорировать Москву, поскольку "Россия — это реальность, которая рядом с нами". Он сказал, что есть ряд вопросов, которые странам необходимо обсуждать, в том числе обмена пленными в Донбассе и вопросы пользования Азовским морем.

При этом он выразил мнение, что Москва и Киев не смогут вернуться к "нормальным отношениям".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.