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Климкин: Киев не может игнорировать Москву
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Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву, поскольку есть ряд вопросов, которые странам необходимо обсуждать — это, в том числе, обмен пленными в Донбассе и вопросы использования Азовского моря.
Климкин в четверг в ходе встречи с общиной Украинского католического университета заявил, что Киев не может игнорировать Москву, поскольку "Россия — это реальность, которая рядом с нами". Он сказал, что есть ряд вопросов, которые странам необходимо обсуждать, в том числе обмена пленными в Донбассе и вопросы пользования Азовским морем.
При этом он выразил мнение, что Москва и Киев не смогут вернуться к "нормальным отношениям".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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