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На Украине застрявших в порту овец утилизируют
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На Украине застрявших в порту овец решили утилизировать 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Застрявших в порту Черноморска овец в сопровождении полиции везут на утилизацию в Винницкую область, по факту данного ЧП открыто уголовное дело, сообщат пресс-служба полиции в Одесской области в субботу.
На днях стало известно, что несколько сотен овец застряли в торговом порту "Черноморск" Одесской области, поскольку фуру с животными из-за бюрократических проволочек более двух недель не пропускают на Украину. При этом часть животных уже погибла, живые овцы остаются в грузовике с трупами. Владельцы заявили, что теперь их можно только утилизировать, но для этого ждали разрешения, чтобы вывезти их в Винницкую область.
"Полицейские обеспечивают сопровождение колонны с овцами из Черноморского порта в Винницкую область. В настоящее время колонна с животными под сопровождением полиции отправилась в город Тульчин", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Сообщается, что в течение нескольких дней правоохранители обеспечивали общественный порядок в зоне таможенного контроля у порта, где находились животные, пока решались вопросы их перемещения.
Также сообщается, что в следственном отделе Черноморского отделения полиции расследуют уголовные дела, открытые по статье "нарушение ветеринарных правил" и "жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины.
Как уточняет украинское информагентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента с места событий, в субботу овец отправили в Тульчин на госпредприятие "Укрветсанзавод" для утилизации. Сообщается, что в трехъярусном скотовозе находятся как живые, так и погибшие животные. Перед отправкой в порт прибыла владелица отары — директор предприятия "Украниксар" Елена Севинч, которая привезла документы на утилизацию всех овец. Она предполагает, что в фуре может оставаться порядка 100 живых особей.
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