Почему Украине грозит гражданская война

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Главред (Украина): если Порошенко выйдет во второй тур, Украине грозит гражданская война 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Рознь, которую сейчас активно сеет Порошенко и его адепты, рискует привести к серьезному гражданскому противостоянию на Украине.
Предвыборная технология, избранная Петром Порошенко: «Я — единственный патриот Украины, а все мои оппоненты — агенты Кремля разной степени скрытости», является не только предельно лживой. Хотя бы потому, что реализовывает ее Порошенко в партнерстве с Виктором Медведчуком, кумом Путина. Значительно опаснее, что она является еще и цинично-прагматичной.
Судите сами: если все, кроме Порошенко, вражеские агенты, то разве имеет право «президент-патриот» отдавать власть врагу Украины, даже если тот и ухитрился как-то обойти ПАПа на несколько процентов во втором туре? А ведь по ряду сценариев ожидается именно такое — незначительное преимущество победившего оппозиционера. И уж навешивать проклемлевский ярлык власть будет даже на абсолютно прозападного Святослава Вакарчука — вспомнят статьи близкого ему Виктора Пинчука, подбросят еще каких-то сплетен…
Тогда проигравший Порошенко под патриотическое словоблудие «порохоботов» начнет всячески препятствовать тому, чтобы победивший претендент, объявленный властью «кремлевским агентом», смог реально приступить к исполнению президентских обязанностей. Потому что для Порошенко это крах всех планов плюс ответственность за содеянное.
И такое развитие событий на фоне той общественной розни, которую сейчас активно сеет Порошенко и его адепты, рискует привести к серьезному гражданскому противостоянию в Украине, вплоть до перерастания в вооруженные столкновения. Которые, при содействии недоимперии, закончатся для Украины понятно чем, не хочу каркать.
Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход Порошенко во второй тур, что значительно вероятнее.
Именно на невыход действующего президента во второй тур должны совместно и согласованно работать все кандидаты в президенты, позиционирующие себя как оппоненты власти. Об этом следует предметно договориться уже сейчас, и это единственная безусловная база для договоренностей. Все остальное — приложится.
И в любом случае, обществу необходимо серьезно готовиться к защите своего выбора. Причем защита подразумевается уже не только пассивная, вроде молчаливых наблюдателей на участках, а активное и жесткое недопущение любых властных попыток как-то пересмотреть результаты волеизъявления украинцев или не исполнять вытекающие из этого процедуры по смене власти.
Главред (Украина)
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