На Украине холодильник окончательно победил утюг

«Агенты Кремля» проиграли. Холодильник окончательно победил на Украине утюг

Сколько бы ни пугали Порошенко и Турчинов Украину «российской агрессией», подавляющее большинство украинцев видит основные угрозы для своей страны совсем в другой сфере — в экономике. И это притом что чуть ли не из каждого не то что телевизора, а утюга им навязывают угрозы от агентов Кремля и сепаратистов всех цветов и мастей

В определенной степени это можно считать провалом государственной пропаганды, так как вот уже пятый год подряд по всей Украине «из каждого утюга» твердят о необходимости повышения цен и новых кабальных кредитов. Оправдываются такие меры обычно «российской угрозой», а протестующие пенсионерки или шахтеры, требующие своих зарплат, априори объявляются «агентами Кремля».

Страна без будущего

Данные нового опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют о том, что большинство граждан (62,1%) считают, что для Украины существуют реальные и достаточно серьезные угрозы, а еще 21,4% считают такие угрозы вероятными, и лишь 6,8% настроены достаточно оптимистически, полагая, что никаких серьезных угроз для Украины нет. Еще 9,7% затруднились с ответом. Однако те, кто видит или предчувствует определенные угрозы, считают таковыми именно экономические неурядицы, обнищание населения, рост цен и девальвацию гривны. Именно эти вопросы тревожат украинцев в первую очередь.

Самой большой угрозой украинцы считают экономический упадок и кризис (57,6%). Обнищание населения и значительное имущественное расслоение считают серьезной угрозой 41,5% опрошенных граждан, а девальвацию гривны — 35,6%.

В то же время «захвата» Украины РФ опасаются менее трети населения — 30,9%, а распада государства на несколько частей еще меньше — 28,1%. И здесь следует особо подчеркнуть тот факт, что украинцев постоянно пугают такой перспективой, а «сепаратизмом» считается нередко даже не публичный призыв к отделению неких территорий, а лишь отказ разделять опасения угрозы распада страны.

Тот факт, что распада государства опасается лишь 28%, может иметь несколько объяснений.

Во-первых, люди старшего возраста уже пережили распад Советского Союза, который тоже когда-то считали своей страной.

Что же касается молодых людей, то большинство из них не связывает своего будущего с Украиной, мысленно или реально пребывая на заработках или учебе где-нибудь за границей. Как свидетельствует еще один недавний опрос социологической группы «Рейтинг», 77% украинцев считают, что у украинской молодежи нет хорошего будущего на родине. Пессимизм демонстрировали при этом все возрастные категории: 75% молодых украинцев (от 18 до 35 лет), 78% граждан среднего возраста (36-50 лет) и столько же представителей старшего поколения (старше 51 года). Уже тогда, комментируя результаты опроса, редактор издания Business News Europe, Бен Арис отметил, что правительство Украины

«потеряло молодежь, которая не желает голосовать и не видит личное будущее в своей стране».

И это, по его мнению, будет серьезной проблемой для Порошенко, если он действительно намерен сохранить власть.

Чем дальше от войны, тем больше страх

Причинами такого пессимизма Бен Арис называл массовое обнищание, так как, по данным опроса, 32% опрошенных утверждали, что у них есть деньги только на еду, но недостаточно средств на одежду и обувь, а 22% говорили, что у них не хватает денег даже на еду.

Анонсированное же на днях повышение цены на газ, а также происходящее повышение цен на бензин и соответственно на все группы товаров еще больше выдвигает на первый план вопросы экономического выживания, которые заслоняют собой идеологические проблемы, связанные с армией, религией и единством страны. То есть почти что того самого триединства (вера, язык и армия), которое сделал своим предвыборным коньком президент Порошенко, стремящийся выиграть президентство вторично.

© Василий Стоякин

В данном случае мы видим также определенное перемещение приоритетов, по сравнению с 2014 годом, когда, по данным опроса социологической службы Ukrainian Sociology Service и «Демократических инициатив», основными угрозами называли именно захват страны (48%), распад Украины на части (43%) и лишь на третьем месте шли экономический упадок и кризис (42%).

Новый опрос «Демократических инициатив» фактически подтвердил, что для подавляющего большинства украинцев холодильник становится важнее телевизора, то есть вопросы личного благополучия становятся важнее националистической пропаганды. Тем не менее, опрос показывает и сохранение определенных различий между регионами. Так, например, больше всего опасаются нападения со стороны РФ на западе Украины (42%), в регионе наиболее удаленном от зоны военных действий, а наименее всего — на востоке Украины (8%), где большинство граждан либо не верят назойливой пропаганде о скором нападении России, либо не считают это чем-то страшным, поскольку верят не телевизору, а собственным глазам. И понимают, что никакой угрозы Украине со стороны России нет.

Настоящие враги: коррупция, война и олигархи

Основной проблемой для развития страны подавляющее большинство опрошенных (79%) считает коррупцию в органах государственной власти, 55% — войну на Донбассе, 32% — олигархическое засилье в экономике страны, а 30% — отсутствие профессионалов в органах власти. А вот «пассивность граждан» проблемой считают только 6,5% опрошенных, что косвенно свидетельствует о том, что украинцы после Майдана несколько разочаровались в возможности улучшить свое положение с помощью акций протеста.

В некоторых правительственных СМИ такое смещение приоритетов вызывает явное недовольство, так как свидетельствует о том, что угрозы вроде «Россия нападет» больше не действуют.

«Украинцы готовы отдать Путину еще часть Украины, лишь бы не было коррупции», — так комментирует результаты опроса украинский журналист Сергей Кравцев.

Новый опрос также показал, что большинство граждан Украины не считают свою страну в полной мере независимой: 72% полагают, что она находится под значительным внешним давлением, и только 3% такого давления не замечают. При этом основными субъектами влияния украинцы называют США (54%) и ЕС (46%). Еще 39% считают центром влияния на Украину РФ, а 29% — МВФ

И в этом плане тоже прослеживаются региональные различия: влияние США особо остро чувствуют на юге (60%) и востоке (70%) страны, тогда, как на западе его отмечают только 40% опрошенных. Аналогичная картина прослеживается и в оценке влияния ЕС и США: на востоке Украины большинство опрошенных считают это влияние негативным, а на западе — позитивным.

Что касается международных организаций, то украинцы замечают прежде всего влияние МВФ, но положительным его считают только 24%, что и неудивительно, учитывая ту сумму за оплату отопления, газа и горячей воды, которую украинцам придется выложить благодаря именно требованиям МВФ.

Хуже Порошенко только Рада и Кабмин

Именно экономические проблемы являются основной причиной недовольства большинства украинцев работой президента и правительства. Так, например, по данным октябрьского опроса центра социальных исследований «София», не одобряют работу президента Петра Порошенко 79,4%, Верховной Рады — 88,2%, а Кабинета министров — 84,1%. При этом в данном случае тоже прослеживаются региональные различия, так как опрос жителей городов Украины, проводившийся ранее Центром «София», показал, что степень недовольства деятельностью Порошенко возрастает по мере движения с запада на восток страны. Во Львове недовольных Порошенко было 56,6%, в Киеве — 73,4%, в Харькове — 85,7%, а в Одессе — 86,1%.

Данные всех этих опросов свидетельствуют в первую очередь о том, что на следующих выборах у нынешней власти мало шансов на победу, а украинцы будут склонны поддержать тех, кто пообещает им снижение цен. И об этом прекрасно знает Порошенко, заявивший на днях, что не допустит прихода таких сил к власти.

«Сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, — в шесть раз. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу. Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах», — заявил Порошенко 22 октября.

Учитывая непопулярность нынешнего руководства Украины и тот факт, что украинцы считают экономические проблемы важнее политических и идеологических, эти слова Порошенко можно считать как минимум обещанием держаться за власть «зубами и ногтями».